Mapa | Así se reparten los ourensanos que viven en el exterior: de Argentina o Venezuela a Mauritania

La distribución de los ourensanos por el mundo

El padrón de residentes en el exterior vinculado a la provincia de Ourense muestra una distribución geográfica concentrada en el continente americano y países específicos de Europa central. En los últimos datos del PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) en este 2026, el volumen de ciudadanos vinculados a Ourense que residen fuera de las fronteras nacionales mantiene su peso estructural en la demografía de la provincia.

Distribución por grandes áreas geográficas

La presencia ourensana en el exterior se divide principalmente en dos bloques: América, que aglutina la mayor masa crítica de inscritos, y Europa, con una presencia significativa en países con acuerdos históricos de movilidad laboral.

América: Continúa siendo el principal receptor con 93.181 personas.

Europa: Registra un total de 20.573 residentes.

Resto del Mundo: La presencia en África (50), Asia (198) y Oceanía (241) es residual en términos porcentuales.

Principales países de residencia

La siguiente tabla detalla los países con mayor concentración de población vinculada a Ourense:

Argentina - 29.816

Venezuela - 13.565

Brasil - 12.593

Suiza - 8.167

Uruguay - 7.426

México - 6.840

Panamá - 6.452

Cuba - 5.378

Francia - 3.336

Alemania - 3.030

Existe una tendencia muy marcada de los países latinoamericanos (Argentina, Venezuela, Brasil y México suman más del 50% del total global), mientras que la movilidad europea se concentra en tres naciones principales (Suiza, Francia y Alemania).

En mapa

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