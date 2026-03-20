Mapa | Así se reparten los ourensanos que viven en el exterior: de Argentina o Venezuela a Mauritania
PERE
Los datos del PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) muestra cómo se distribuyen los ourensanos que residen fuera de España.
El padrón de residentes en el exterior vinculado a la provincia de Ourense muestra una distribución geográfica concentrada en el continente americano y países específicos de Europa central. En los últimos datos del PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) en este 2026, el volumen de ciudadanos vinculados a Ourense que residen fuera de las fronteras nacionales mantiene su peso estructural en la demografía de la provincia.
Distribución por grandes áreas geográficas
La presencia ourensana en el exterior se divide principalmente en dos bloques: América, que aglutina la mayor masa crítica de inscritos, y Europa, con una presencia significativa en países con acuerdos históricos de movilidad laboral.
- América: Continúa siendo el principal receptor con 93.181 personas.
- Europa: Registra un total de 20.573 residentes.
- Resto del Mundo: La presencia en África (50), Asia (198) y Oceanía (241) es residual en términos porcentuales.
Principales países de residencia
La siguiente tabla detalla los países con mayor concentración de población vinculada a Ourense:
- Argentina - 29.816
- Venezuela - 13.565
- Brasil - 12.593
- Suiza - 8.167
- Uruguay - 7.426
- México - 6.840
- Panamá - 6.452
- Cuba - 5.378
- Francia - 3.336
- Alemania - 3.030
Existe una tendencia muy marcada de los países latinoamericanos (Argentina, Venezuela, Brasil y México suman más del 50% del total global), mientras que la movilidad europea se concentra en tres naciones principales (Suiza, Francia y Alemania).
En mapa
Consulta todos los datos en el siguiente mapa.
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