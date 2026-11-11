Más de 6,5 millones para cuarteles de la Guardia Civil de Ourense

El Ministerio del Interior destinará 6,55 millones de euros a mejorar las infraestructuras de la Guardia Civil en la provincia de Ourense, dentro de la nueva programación de inversiones aprobada por el Consejo de Ministros. El plan contempla una partida estatal de 740 millones de euros hasta 2034 para modernizar las instalaciones de las fuerzas de seguridad. De ese presupuesto, cerca de 36 millones se asignarán a actuaciones en Galicia.

La inversión prevista para Ourense se concentrará en dos actuaciones principales, dirigidas a renovar y mejorar las instalaciones de la Guardia Civil tanto en Verín como en la capital provincial. La intervención de mayor envergadura será la del acuartelamiento de Verín, donde se construirán un nuevo edificio y se rehabilitará otro ya existente. Estos trabajos contarán con un presupuesto de 4,8 millones de euros, lo que supone la mayor parte de los fondos asignados a la provincia.

La segunda actuación se llevará a cabo en la ciudad de Ourense, concretamente en el inmueble de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Mariña. La reforma de estas dependencias dispondrá de una inversión de 1,75 millones de euros. Con ambas intervenciones, la provincia suma los 6,55 millones previstos en el programa estatal.

Estas obras se enmarcan en el plan de modernización de las infraestructuras policiales impulsado por el Gobierno, que busca renovar las instalaciones y mejorar las condiciones de los edificios destinados al servicio de la Guardia Civil. La programación aprobada extiende estas inversiones durante los próximos años, con actuaciones previstas hasta 2034.