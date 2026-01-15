Maside asfalta la calle de entrada a Carballiño

El ayuntamiento de Maside está procediendo al asfaltado de la Calle Ourense, en el tramo que le corresponde a su municipio, justo a la entrada del núcleo de Carballiño.

La obra se realiza con una partida de 48.000 euros financiada por la Xunta de Galicia. Se trata de fresado del actual pavimento, sustitución por aglomerado en caliente, la construcción de un paso de peatones elevado y toda la señalización horizontal de la zona.

Además del asfaltado, el ayuntamiento ha procedido, con fondos propios, a la poda de los árboles que desde hace varios años estaban invadiendo parte de la calzada, dificultando el paso de vehículos altos y la visibilidad en general.

Se trata de una obra muy demandada por los vecinos de Carballiño, ya que ese tramo es una de las vías principales de acceso a la villa.

El pavimento actual estaba completamente deteriorado como consecuencia del tráfico rodado. Además de tener muchos años de uso, se trata de una zona de acceso tanto de vehículos ligeros como pesados.