EMPREGADOS MUNICIPAIS
Boborás logra un peón forestal todo o ano co apoio da Xunta
UNA OBRA MUY DEMANDADA
El ayuntamiento de Maside está procediendo al asfaltado de la Calle Ourense, en el tramo que le corresponde a su municipio, justo a la entrada del núcleo de Carballiño.
La obra se realiza con una partida de 48.000 euros financiada por la Xunta de Galicia. Se trata de fresado del actual pavimento, sustitución por aglomerado en caliente, la construcción de un paso de peatones elevado y toda la señalización horizontal de la zona.
El pavimento actual estaba completamente deteriorado como consecuencia del tráfico rodado
Además del asfaltado, el ayuntamiento ha procedido, con fondos propios, a la poda de los árboles que desde hace varios años estaban invadiendo parte de la calzada, dificultando el paso de vehículos altos y la visibilidad en general.
Se trata de una obra muy demandada por los vecinos de Carballiño, ya que ese tramo es una de las vías principales de acceso a la villa.
El pavimento actual estaba completamente deteriorado como consecuencia del tráfico rodado. Además de tener muchos años de uso, se trata de una zona de acceso tanto de vehículos ligeros como pesados.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EMPREGADOS MUNICIPAIS
Boborás logra un peón forestal todo o ano co apoio da Xunta
UNA OBRA MUY DEMANDADA
Maside asfalta la calle de entrada a Carballiño
PABELLÓN POLIDEPORTIVO
Carballiño finaliza las obras del Paco Chao
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 15 de enero
Lo último
UNA EVOLUCIÓN FAVORABLE
Santiago Camba: “Dá a impresión de que a presión asistencial está a diminuír”
EL RITMO DE EJECUCIÓN
Preocupación por la obra de la circunvalación de O Barco
TAL DÍA COMO HOY
El milagro de Hudson
"SOLUCIÓN COMÚN"
Dinamarca y EEUU no llegan a un acuerdo sobre Groenlandia