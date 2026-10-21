Miguel Ángel Santalices, cabeza de lista del PP por Ourense al Senado

Miguel Ángel Santalices será el cabeza de lista del Partido Popular por la provincia de Ourense al Senado. El dirigente popular, actual presidente del Parlamento de Galicia, encabezará así la candidatura del PP ourensano a la Cámara Alta.

Santalices es una de las figuras de referencia del PP gallego y cuenta con una amplia trayectoria política e institucional en Galicia. Su elección sitúa al presidente del Parlamento autonómico al frente de la candidatura popular ourensana al Senado. "Experiencia, templanza e a retranca galega que estará presente no cambio que precisa España", han resaltado desde el partido en Galicia.

La designación se enmarca en la configuración de las listas electorales del Partido Popular por la provincia de Ourense.

También se anunció la designación de Fabiola García como número dos de la candidatura del PP al Congreso por la provincia de A Coruña. El partido destacó su "implicación, tesón e o compromiso de traballar polos que máis o precisan", poniendo el foco en su compromiso con las personas que más apoyo necesitan.