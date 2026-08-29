Más de la mitad de los titulares de licencias de armas en Ourense superan los 60 años

La posesión legal de un arma es cada vez más una cuestión generacional. Las estadísticas detallan que en la provincia hay 16.528 licencias o autorizaciones en vigor, de las cuales más de la mitad (8.832) pertenecen a personas que cuentan con más de 60 años.

La tendencia parece clara: la gente nueva no tiene tanto interés y por ello este campo va cayendo poco a poco. Esto se traduce en una importante caída en el número de armas registradas en el circuito legal, según los datos del Ministerio de Interior. Hace una década figuraban 46.000, mientras que a 31 de diciembre de 2025 ya solo había 29.897, lo que supone una caída de casi un 35%, más de una de cada tres.

En solo un año se destruyeron de forma irreversible 777 armas en la provincia. De ellas, la gran mayoría (543) eran escopetas y armas de ánima lisa entregadas tras el fallecimiento del titular o el abandono de la afición.

Las estadísticas muestran como el relevo generacional es residual. Solo hay 21 licencias activas para los jóvenes de entre 14 y 17 años y 549 para los que tienen entre 18 y 29.

Predilección por la caza

El principal objetivo de poseer un arma en la provincia se mantiene: el 94,9% de las licencias en vigor corresponden a escopetas de caza menor (11.225) o rifles de caza mayor (4.459). Fuera de esta actividad, el uso del arsenal es residual. Hay 226 licencias para tiro deportivo, 117 para defensa personal, 25 coleccionistas autorizados y 12 armas cortas en inventario para empresas de seguridad privada.

Estos datos dejan a Ourense a la cola a nivel autonómico en este campo al ser la única que no supera la barrera de las 20.000 licencias. La provincia también se queda muy lejos en cuanto al número de armas al tener 7.547 menos que Lugo, 13.075 menos que Pontevedra y 22.116 menos que A Coruña.