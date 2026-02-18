¿Sabe usted que no es lo mismo un grafitero -artista- que un lumbreras con un spray?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, grafiteros y las pintadas sobre el mobiliario público
¿Sabe usted que además de emborronar paredes, también la toman con el mobiliario público? ¿Que en Allariz uno de estos lumbreras ha pintarrajeado un contenedor con la palabra francesa “pouvelle”? ¿Sabe usted que además de carecer de arte, desconoce que significa “basura” y la ha escrito en un container de reciclaje de papel y cartón?
