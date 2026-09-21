Nueva incidencia en el tren de Ourense: un Alvia con destino Santiago se queda parado y a oscuras

Un Alvia con destino a Santiago de Compostela permaneció detenido y completamente a oscuras durante instantes de la noche del domingo, según el testimonio de un viajero difundido en redes sociales. La incidencia se habría producido poco después de Ourense, alrededor de las 22,00 horas, en el último servicio de este tipo de tren previsto ese domingo hacia la capital gallega.

El usuario asegura que el convoy acumuló un retraso considerable durante la parada. "El Alvia destino a Santiago, parado y a oscuras totalmente, poco más adelante de Ourense, y con un considerable retraso", relata en su mensaje, en el que también expresa su malestar por la situación.

El servicio afectado, previsiblemente el Alvia con salida de Ourense a las 21,40 horas, es utilizado habitualmente por viajeros que regresan a Santiago tras el fin de semana para reincorporarse a sus trabajos, clases y demás obligaciones del lunes. Entre ellos se encuentran estudiantes ourensanos que cursan titulaciones específicas en la capital gallega.

Por el momento, no han trascendido las causas de la parada ni se ha confirmado la duración del retraso o del periodo en el que el tren permaneció sin iluminación. La identificación del servicio se realiza atendiendo a su horario previsto y a la hora aproximada en la que el viajero sitúa la incidencia.