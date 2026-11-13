Ourense aleja el riesgo de despoblación gracias a la aportación foránea y llega a 308.000 vecinos

La provincia de Ourense sigue alejándose del fantasma de la despoblación y encadena un nuevo hito demográfico. A 1 de octubre de 2026, el padrón escaló hasta los 307.962 habitantes, impulsado por un volumen de llegadas del extranjero sin precedentes. Según la última Estadística Continua de Población (ECP) publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia ganó 889 vecinos netos durante el tercer trimestre, marcando el mayor estirón poblacional en un trimestre de la serie histórica oficial.

Evolución de la población total y extranjera en la provincia de Ourense en la última década.

El ritmo de este despegue se acelera con el paso de los meses. Si en la primavera la suma de residentes fue más moderada, entre julio y octubre la cifra de nuevos empadronados prácticamente se duplicó, fulminando la marca histórica que se había establecido en el verano de 2025. Esta inercia apuntala un año de registros inéditos: en apenas nueve meses, el censo provincial ha engrosado su padrón con 1.421 habitantes más.

Este acelerón consolida un cambio de ciclo que parecía impensable hace apenas un cuatrienio. Cabe recordar que en abril de 2024 la provincia tocó su suelo demográfico reciente al caer hasta los 303.869 habitantes, haciendo temer la temida pérdida del umbral de los 300.000. Desde ese punto crítico, la curva poblacional se ha dado la vuelta por completo, logrando esquivar el abismo gracias a la inyección constante de nuevos vecinos.

El territorio ourensano crece en su conjunto, pero su población autóctona sigue menguando, lastrada por un saldo vegetativo donde las defunciones superan ampliamente a los nacimientos. Solo en este último trimestre de récord global, la provincia perdió 300 residentes nacidos en España. Es un goteo incesante que, desde que arrancó el año, ha restado casi 1.700 personas autóctonas al padrón.

Motor extranjero

Quienes están llenando ese vacío demográfico siguen llegando desde miles de kilómetros de distancia. El rescate del censo ourensano recae de forma exclusiva sobre la inmigración, que ha compensado con creces las bajas internas. En apenas tres meses, 1.189 ciudadanos nacidos en el extranjero se han instalado en la provincia.

Este constante flujo migratorio eleva a la comunidad foránea a su techo absoluto, con 55.309 residentes. El impacto de estas llegadas es tal que, en la actualidad, prácticamente el 18 % de los habitantes de Ourense -casi dos de cada diez- ha nacido fuera del territorio nacional.

Sudamérica se confirma como el motor indiscutible del relevo poblacional. Venezuela se mantiene como la principal puerta de entrada a la provincia, afianzando un puente migratorio que se nutre también de forma sostenida con ciudadanos originarios de Colombia, Brasil y Cuba.

Del mínimo histórico en 2024 al rebote de 2026

La evolución de los últimos diez años ilustra a la perfección la amenaza demográfica de la que trata de escapar la provincia. En 2002, Ourense tenía casi 340.000 habitantes (338.166 a 1 de enero de 2002), iniciando a partir de ese momento un desplome ininterrumpido que tocó fondo recientemente, cuando en abril de 2024 se llegó al mínimo histórico, de 303.869 habitantes.

Sin embargo, durante esa larga etapa de declive general, solo una línea del padrón se mantuvo siempre en positivo: la de la población extranjera. Ese flujo foráneo, que partía de apenas 23.484 empadronados a principios de siglo, fue ganando peso en el territorio de forma silenciosa. A partir de 2023, su ritmo de llegadas se volvió tan pronunciado que logró neutralizar por completo la inercia negativa del envejecimiento autóctono, hasta llegar a los más de 55.000 actualmente en Ourense.

La población española roza los 50 millones de habitantes

El aumento de población registrado en Ourense en el último año también se extendió al resto de Galicia. La comunidad alcanzó los 2.739.351 habitantes a 1 de octubre de este 2026, lo que supone un 0,51% más que hace un año, con 14.137 personas más, pese a perder 3.855 ciudadanos de nacionalidad española. Según las cifras del INE, Galicia ganó casi 18.000 habitantes extranjeros, hasta superar los 207.000. Por provincias, todas ganaron habitantes, con A Coruña y Pontevedra a la cabeza, sumando 7.388 y 3.496 personas más,mientras que Lugo ganó 1.641.

A nivel nacional, el total de España alcanzó los 49.935.642 habitantes, el valor máximo de la serie histórica, al aumentar en 130.223 personas durante el tercer trimestre de 2026. Este crecimiento poblacional se debió principalmente al incremento de personas nacidas en el extranjero, que representa el 98,8% del crecimiento total. La población nacida en el extranjero (10.433.091 personas) fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 86.883 personas durante el trimestre, hasta 7.518.237. La población de nacionalidad española creció en 43.340.