Ourense amplía su abismo demográfico: los nacimientos caen un 5,7% hasta junio

La provincia de Ourense acumuló un total de 608 nacimientos hasta junio de 2026, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato representa una disminución del 5,74% en comparación con la cifra del mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 645 nacimientos.

En la perspectiva temporal más amplia, los 608 nacimientos registrados en la primera mitad de 2026 reflejan una reducción del 32,97% respecto al primer semestre de 2013, año en el que la cifra ascendía a 907.

Evolución en el resto de provincias gallegas

La tendencia a la baja observada en Ourense se replica en las demás provincias de Galicia durante el último año:

A Coruña: Registra 2.799 nacimientos hasta junio de 2026, un 3,95% menos que en 2025 (2.914). Respecto a 2013 (4.103), la caída es del 31,78%.

Pontevedra: Contabiliza 2.159 nacimientos, frente a los 2.247 del año anterior (-3,92%). Frente al dato de 2013 (3.621), supone un descenso del 40,38%.

Lugo: Alcanza los 787 nacimientos, con una variación de dos alumbramientos menos respecto a 2025 (789, un -0,25%). En comparación con 2013 (1.068), se reduce un 26,31%.

Evolución de los nacimientos a nivel nacional

En el conjunto de España, el volumen acumulado hasta junio de 2026 se sitúa en 156.887 nacimientos. Esta cifra representa un incremento del 1,07% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 155.231 alumbramientos. El dato consolida un ligero repunte continuo desde el mínimo marcado en 2024 (154.500).

En el cómputo global de la serie histórica desde 2013 (207.391) y situando el máximo acumulado en 2014 (208.375), el nivel actual del primer semestre de 2026 se sitúa un 24,71% por debajo de los registros de hace doce años.

Gráfico

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