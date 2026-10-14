Ourense exprime el “veroño” y se tuesta a más de 30 grados

Ourense sigue viviendo unas jornadas atípicas de récord en pleno ecuador del otoño, con un episodio de calor que ya situó los termómetros de la ciudad rozando el techo histórico para esta época del año, y que podría batir hoy y mañana los registros históricos.

La marca de referencia para mediados de octubre se mantiene en los 31,2 grados registrados el 15 de octubre de 2017, un umbral que los modelos meteorológicos prevén igualar o superar en los próximos días.

Tanto las previsiones de MeteoGalicia como las de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) coinciden en dibujar un escenario de temperaturas extraordinariamente altas para la cuenca del Miño.

Mientras MeteoGalicia apunta a máximas de 31 grados el miércoles y 30 grados el jueves, Aemet eleva la previsión hasta los 31 grados en ambas jornadas, tras los 30,4 grados alcanzados ayer martes, máxima indiscutible de Galicia.

Serán días de cielos prácticamente despejados o con alternancia de nubes altas y ambiente plenamente veraniego. Las noches se mantendrán apacibles, con mínimas que se moverán entre 13 y 15 grados.

La tregua térmica comenzará a consolidarse hacia el final de la semana. El viernes se iniciará un primer retroceso en los termómetros, con valores diurnos que se quedarán en los 28 grados. A partir de ese momento, la configuración atmosférica dará un giro en Galicia debido al desplazamiento de las altas presiones hacia las islas británicas, lo que facilitará la entrada de aire frío en capas altas sobre la península ibérica.

Fin de semana de cambio

Este cambio de patrón abrirá la puerta a una mayor inestabilidad y a un descenso térmico notable en la provincia. Según los datos de Aemet, el sábado las máximas caerán a los 25 grados y el domingo bajarán hasta los 23, con un enfriamiento nocturno todavía más acusado: las mínimas se desplomarán a 9 grados el domingo y a 6 grados el lunes 19, despidiendo este episodio extraordinario.