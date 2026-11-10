Ourense contará con dos programas de empleo para jóvenes de entre 18 y 29 años

La provincia de Ourense contará con dos programas de formación y empleo para jóvenes de entre 18 y 29 años, enmarcados en la iniciativa Talento Mozo 2026-2027 de la Xunta de Galicia. Los proyectos se desarrollan a través de la Mancomunidade Voluntaria de Municipios de la Comarca de Ourense y la Mancomunidade de Verín.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la resolución de las ayudas concedidas para estos programas, que combinan formación y oportunidades laborales durante 12 meses. Están dirigidos a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Dos programas de empleo juvenil en Ourense y Verín

Las dos entidades beneficiarias de la provincia participan en una convocatoria autonómica que cuenta con una inversión cercana a los 6,4 millones de euros.

En el conjunto de Galicia se han concedido 14 programas de formación y empleo, en los que ya participan 214 jóvenes. La iniciativa busca mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral mediante formación y experiencia práctica.

Así se reparten los programas de empleo en Galicia

Además de los dos proyectos de Ourense, la provincia de A Coruña concentra cinco programas, correspondientes a Santiago de Compostela, Ferrol, Boiro, Betanzos y As Pontes, algunos de ellos desarrollados en colaboración con municipios próximos.

En Lugo se ha concedido un programa a Ribadeo, en agrupación con Barreiros, mientras que Pontevedra cuenta con seis proyectos, distribuidos entre el área intermunicipal de Vigo, Val Miñor, Vilagarcía de Arousa, Ponteareas, O Porriño y Redondela.

Los 14 programas tendrán una duración de un año y forman parte de las medidas de la Xunta para favorecer la inserción laboral de la población juvenil gallega.