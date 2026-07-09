Ourense no tempo: álbum de verano | Exámenes en el conservatorio

Diciembre de 1927. Se celebraban en Ourense los exámenes de aptitud de los jóvenes alumnos. Sin embargo, no se trataba de las pruebas de un conservatorio; para eso habría que esperar todavía más de veinte años.

Desde la época de Fernández Bordas, quien con su habilidad y conocimientos encandilaba a todo el país, se desarrolló en Ourense una gran afición por la música culta. Pese a ello, no se conseguía establecer un conservatorio de enseñanza reglada que diera satisfacción a esa demanda. Se comenzó creando una escuela en Santiago promocionada por la Sociedad Económica de amigos del país, pero de enseñanza no oficial; ese privilegio quedaba reservado al Conservatorio Nacional de Madrid. Es en este último donde cuentan que el genial Bordas, en un concurso, fue merecedor del primer premio, pero tuvo que conformarse con el segundo por cuestiones técnicas: el galardón conllevaba el grado de maestro y, para un niño de tan solo doce años, no se contemplaba la posibilidad de otorgarle tal distinción.

De todas maneras, aunque no fuera una institución reglada, Ourense dispuso -mucho antes de la llegada del centro oficial- de una escuela de música por medio de su Orfeón Unión Orensano. Allí, los interesados podían formarse con la intención de perfeccionar su técnica y, eventualmente, marchar a Madrid para continuar la carrera. De no ser así, siempre conservaban la opción de ejercer de manera no profesional en la ciudad, donde en aquella época aún existían prometedoras opciones de futuro.