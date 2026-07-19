Ourense no tempo: álbum de verano | El Miño

Sabéis que me encantan las vistas panorámicas, y si se pueden fusionar varias fotografías para hacerlas más espectaculares, mejor que mejor. Mi amigo Pablo Prada me ha prestado unas imágenes que su padre, gran aficionado a la fotografía, capturó en 1978. Como podéis ver, le llamó la atención el Miño y su caudal. Fue uno de esos momentos en los que el río bajaba algo descontrolado, ofreciendo un espectáculo imponente que, al mismo tiempo, generaba cierto respeto. Por la fecha, es evidente que la zona estaba a punto de sufrir cambios drásticos en su fisonomía. El principal, la futura aparición del centro comercial Ponte Vella, pero también se aprecian modificaciones en Salesianos y, si echáis la vista hacia Canedo... La imagen que veis es el resultado de unir dos de esas fotografías ayudándome de la Inteligencia Artificial, pero se corresponde fielmente con la escena original en blanco y negro.

Os agradezco que citéis siempre la procedencia de las imágenes cuando las utilicéis; hoy en día es sencillo averiguar si se han compartido con permiso o no.