Ourense no tempo: álbum de verano | Poner el “ramo”

Son tantos los datos curiosos que van cayendo en el olvido que, cuando descubro uno nuevo, no puedo evitar publicarlo para que quede constancia de él.

En julio de 1959, se ponía el “ramo” en las obras de la Diagonal, esa calle que en 1963 pasó a honrar al papa Roncalli, Juan XXIII"

En julio de 1959, se ponía el “ramo” en las obras de la Diagonal. Sí, esa calle que muchos de mi generación conocimos por ese nombre, aunque en 1963 pasó a honrar al papa Roncalli, Juan XXIII.

No he podido confirmarlo con total certeza, ya que parece que lo de “poner el ramo” era una tradición más vinculada a las parejas o a la finalización de tejados en viviendas; sin embargo, aquel 23 de julio, algunos de los obreros que durante semanas colocaron el primer empedrado de la calle decidieron celebrar el fin de la faena colocando un ramo en un poste.

Como se aprecia en la fotografía, aún faltaba rematar la unión con la calle Progreso, pero lo importante ya estaba hecho. Lo que hasta entonces habían sido huertos y viñas particulares ya permitía el tránsito de todos los ciudadanos. Los propietarios no habían puesto excesivas pegas, ya que a cambio obtenían solares de muy alto valor, y los vecinos ganaban la comodidad de una nueva vía de tránsito en una de las zonas más céntricas de la ciudad.