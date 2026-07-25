Ourense no tempo: álbum de verano | Deportistas de A Ponte

A Ponte siempre ha sido más que un barrio; su pasado como ayuntamiento independiente ha sobrevivido entre sus gentes a pesar del paso de los años. No se trata de un afán separatista, sino de un reconocimiento a su propia entidad. Les faltó construir su propia casa consistorial, pero tuvieron todo lo demás: colegios, médicos, farmacias y todos los servicios necesarios. Sin embargo, hubo un ámbito en el que siempre destacaron: el deporte. Aprovechando una crónica del diario El Pueblo Gallego de 1955, hoy recuerdo a algunos de esos pontinos que destacaron en el deporte provincial y que, en algunos casos, hicieron pinitos en el nacional e incluso más allá:

“Al lado de algunos jóvenes, agachado en primer término, está Pita, que jugaba de extremo izquierdo; vemos al veterano Tota, a Porriño y a otros que dieron al equipo de A Ponte una justa categoría entre los conjuntos de la capital y la provincia”.

No debemos olvidar que “Jorulo” (José Ruiz López) fue campeón de España de los 10.000 metros marcha y que, si no fuera por extraños movimientos, habría sido olímpico. También son de allí Rodolfo Gutiérrez, defensa central titular del Deportivo de La Coruña, y el ciclista Raúl Rey. Como también lo son los Perla (Toño y Pepe), Jorge Bermello o Manolo Navas.

A estos nombres habría que añadir una pléyade de promesas que en fútbol, hockey, ciclismo, baloncesto y otros deportes militan en nuestros conjuntos más calificados.

“Y en el recuerdo de todos están igualmente los nombres de los hermanos Porriño, Cholas, Tota, Couto y muchos más; porque, si bien el paso del tiempo nos ha hecho olvidar algunos nombres, no ha logrado borrar su recuerdo”.