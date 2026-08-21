Ourense no tempo: álbum de verano | El crucero en su lugar original

Como veis en la foto, el maestro Augusto Pacheco ya hacía lo que podemos interpretar como un precursor de Ourensenotempo, facilitando información de la imagen.

Los datos de Augusto se han ido ampliando con el hallazgo de notas sobre “trozos” de bandidos depositados a los pies del vecino roble, fotografías de políticos que -a modo de manifiesto de unión al partido- posaban junto al líder, y algunos datos salteados que, en la mayoría de los casos, aluden a su mudanza hacia la plaza de la Magdalena. Este sería el relato: sin ánimo de contradecir al maestro Pacheco, creo que se puede afirmar que el crucero que dio nombre al “recreo” -conocido antes como Campo del Puente y, desde ese momento, como Alameda del Crucero- es de obra anterior a 1718, a pesar de que se recoja esa fecha incluso en el pedestal de la propia pieza. La justificación está, precisamente, en la orden que dio pie a su reparación en ese año. Por un documento recuperado por don Manuel Blanco Guerra, sabemos que el 27 de abril de 1718, siendo corregidor don Bernardino Patricio de Arce y Obregón (quien figura como Aragón en algún artículo), el ayuntamiento facultó a dos diputados para que “se hiciese reparto de todos los gastos necesarios para erigir el crucero del campo del puente, por estar derribado y ser precisa su compostura”.

Posteriormente, tuvo que repararse en varias ocasiones a lo largo de su vida, hasta que a finales de los años 20 parece ser que se retiró del lugar y se amontonó en los almacenes municipales. De allí salió gracias a la intercesión de don Alejandro Veiras, quien recomendó con buen criterio su recuperación proponiendo la histórica plaza de la Magdalena como enclave idóneo. Allí permanece desde los años 60, fecha en que Augusto hizo una segunda fotografía.