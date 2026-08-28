Ourense no tempo: álbum de verano | Corpus del 36

Contaba Méndez Ferrín que entre sus antecesores, además de maestros de letras —siendo de sobra conocido su abuelo, don Ángel Ferrín Moreiras—, también los hubo de artes. Méndez Ferrín recordaba que entre sus ancestros hubo maestros y artistas. En su genealogía destaca la rama de los Feijoo: su abuela Blasinda era hermana de Secundino y abuela del Padre Silva. El origen se remonta a Manuel Feijoo, músico ambulante de Vilanova dos Infantes que fundó la banda local.

Ese ambiente influyó en su hijo Secundino, quien en 1881 ya tocaba el bombardino con su padre

Ese ambiente influyó en su hijo Secundino, quien en 1881 ya tocaba el bombardino con su padre. Tras casarse, fundó su propio espectáculo. La casualidad quiso que, para el Corpus de 1936, la ciudad tuviera previstas unas fiestas en las que el circo y los toros divertirían a los ourensanos y a un gran número de visitantes. El cartel taurino incluía figuras de la talla de Juan Belmonte y Sánchez Mejías. Sin embargo, el ambiente político del momento no aconsejaba grandes celebraciones; días antes, las armas salían a relucir a la mínima oportunidad, desembocando el domingo 7 en los graves altercados de “La Bilbaína”, que se saldaron con un muerto y varios heridos.

Como consecuencia, varias corridas de toros se suspendieron y el circo retrasó su apertura hasta el día 13. Aunque se llegó a plantear la suspensión total de las fiestas, las autoridades consideraron que tal medida resultaría más perjudicial para el ánimo de la población.