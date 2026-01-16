Ourense no tempo | Canedo y sus alcaldes siglo XIX

Tengo buenos amigos en el barrio del Puente. Que a mí, y a la mayoría de ellos nos gusta seguir llamando Canedo. No es cuestión de fomentar enfados, ni reivindicar independencias, hoy creo que fuera de toda lógica. Lo que si es cierto es que tal vez tengan razón al quejarse de que no se mire mucho por los problemas actuales del barrio. Aunque si tenemos que ser sinceros, el Couto, San Francisco, Mariñamansa etc. podrían aportar quejas de igual calado.

Pero eso no lo puedo solucionar yo, por eso continuó a lo mío, que no es otra, que recuperar datos olvidados. Hace ya tiempo que www.Ourensenotempo.com tiene abierta una carpeta para intentar completar el listado de alcaldes que tuvieron el honor de regir esta población, hoy convertida en barrio. Han ido apareciendo nombres y datos, pero desconozco si la documentación generada en aquellos años se conserva, yo no he conseguido localizarla. De momento es un listado que hay que considerar incompleto, e incluso es muy probable que alguno de los nombres del listado, terminemos descubriendo que ocuparon de manera Accidental, el cargo, o incluso que sea un teniente de alcalde que por error, figurara como Regidor.

Antes de seguir, una aclaración. La fusión de Canedo y Ourense se produjo como sabéis en 1943, lo que no todo el mundo recuerda, es que ya hacía tiempo (1865) que se hablaba de esa posibilidad, barajando otras opciones para darle forma. En 1925 se barajó la opción de convertirse en una entidad menor, para lo cual se llevó a cabo una recogida de firmas, la cual a pesar de reunir un numero significativo de firmantes, no parecido al Gobernador que cumpliera las normas de limpieza exigidas al recogerse, por lo cual pidió que los firmantes se ratificaran…. El resultado fue que el nuevo listado casi no tenía firmas…La mayor parte de los vecinos de Canedo no veían útil esa opción. Al año siguiente, 1926 el alcalde Elías García, promovió el primer intento de fusión, que tampoco prosperó….

Interpretad este listado como una base sobre la que intentar profundizar, siendo de agradecer vuestra colaboración. A poco que pongáis empeño aparecerán datos, ya que los por mi aportados proceden de un “peinado” rápido del B.O.P. y de algunas cabeceras de prensa.

Alcaldologio de Canedo 1839-1915

La primera referencia que encuentro de un alcalde de Canedo es en enero de 1839 y aunque no figura nombre, habla de su participación en el operativo que terminó con la detención de dos cabecillas y siete miembros de la gavilla del faccioso José Valencia de Meaux quien no se dejó atrapar vivo y falleció en los hechos. Podría ser Manuel Salgado Gómez, pero no he podido comprobarlo.

El primero del que tengo datos y nombre es:

¿1840 al 1863? Pedro Fernández Prieto. En 1849 aparece confirmado como alcalde de Canedo con motivo del pago de una indemnización a la víctima de un secuestro

Eran tiempos en los que los bandoleros campaban a sus anchas por los pueblos de la provincia, las autoridades no cejaban en su empeño por detenerlos pero disuelta una facción surgían dos. El secuestro era uno de los mayores problemas, y quizás el hecho de que las familias y en ocasiones las autoridades pagaran, hacían que los delincuentes, utilizaran este método. Para convencer a las familias no dudaban en enviarles “trozos” del secuestrado. ¿quién se resiste?

En 1850 consta una denuncia al alcalde Pedro Fernández por no haber actuado diligentemente para evitar que un desertor viviera en el concello sin ser detenido. El caso fue sobreseído, pero de su lectura el fácil deducir que en esos años Fernández Prieto rigió el concello de Canedo en varias ocasiones. También aparece un dato que hace pensar que estuvo suspendido un corto periodo de tiempo en el que se habría hecho cargo del ayuntamiento el conde de “Gimonde”. (posible error de escritura y se trate del Conde de Guizamonde)

1851 conde de Guizamonde

En 1852 conocemos la primera composición total del alcalde Pedro Fernández, Ttes de alcalde Manuel María Novoa y Francisco Álvarez. Concejales. Manuel Pernas, Roque Sotelo, Santos Veloso, Juan Santos, Juan Fernández y Lorenzo de Novoa

1857 parece ser que asume la alcaldía el que era primer teniente de alcalde Manuel María Nóvoa

1862 vuelve a figurar Pedro Fernández Prieto y en este año crea las plazas de medico y cirujano de beneficencia para atender a las familias pobres del ayuntamiento. Al tiempo que abre concurso para contratar al secretario del ayuntamiento con un sueldo anual de 5000 reales.

No puedo confirmar que desde finales del 1862 hasta 1866 continuara en el cargo…

1866 Manuel Paramo de Lariño.

1869 Agustín Gutiérrez. Teniente alcalde Silvestre Nájera.

1870 Roque Pulido.

Al no existir edificio del concello, el alcalde solía utilizar su propia casa para dar servicio al pueblo, y así es como leemos:

Se hace saber a los vecinos de este distrito y forasteros contribuyentes que desde el día que se publique este anuncio en el boletín oficial hasta completar el termino de cuatro, se abre la cobranza en casa de señor alcalde sita en el pueblo de Quintian de la parroquia de las Caldas, siendo las horas destinadas al objeto desde las nueve de la mañana hasta las doce y desde la una de la tarde hasta las tres….

Canedo 28 de diciembre de 1870 El alcalde Roque Pulido.

1878 Gerardo Campos. (¿cirujano?) No tengo confirmación de si era el Tte. de alcalde Gabriel Pérez, pero en varias ocasiones figura como alcalde, supongo que sería “accidental”

1879 Juan Rodríguez. Se reorganiza la Junta municipal creando ocho secciones o parroquias. Canedo, Cudeiro, Palmes, Untes, “Veiro”, Castro, Arrabaldo y Caldas.

1880 Carlos López. Aparece como dirección para exhibir circulares y bandos, la secretaria del ayuntamiento, situada en Carretera de Santiago 78.

1888 José María Novoa. Primer Tte. De alcalde José Vázquez

1890 Camilo F. González Diaz Primer Tte. De alcalde José Vázquez. (desde marzo 92 Manuel Fernández). Segundo Tte. Francisco Freigido

1893 Fermín Fernández.

1894 abril Manuel Salgado Vázquez industrial de la razón González y Salgado. Almacenistas (harina y abonos), Tuvo también una oficina de banca y se le relacionaba con un horno de pan. Falta comprobación fidedigna pero podría haber sido el alcalde entre ese año 1894 y el 1911. Con anterioridad lo fue su tío Manuel Salgado Gómez.

Hizo arqueo al entrar en la alcaldía y había 5.743,90 pesetas. Es por mis datos el alcalde que mas años ostento el cargo. Según Somoza Medina en su “Historia de Ourense”. Canedo en el periodo 1895 a 1918 tuvo estabilidad política, y solo se conocen cuatro cambios en la alcaldía 1895 Manuel Salgado, en 1897 Ricardo López Luna 1901 de nuevo Salgado hasta que fallece en 1915 siendo sustituido por Ignacio Tabares Los tres eran liberales y gobernaban en mayoría. En ese tiempo pudo trabajar para el pueblo, y sabemos que se ocupó del asfaltado de calles y caminos de todo el concello, así como de la canalización de aguas, construyendo varias fuentes de uso público, la de Cudeiro ej., des su gestión también es el acuerdo alcanzado en 1895 con el contratista de la Luz Eléctrica de Orense para llevar la luz a la estación de ferrocarril, y desde allí… Pero la mayor obra por el auspiciada fue sin duda la construcción de la iglesia de Santiago de las Caldas. Se colocaba la primera piedra el 3 de agosto de 1910. En esos años aparecen nombres de probables alcaldes accidentales que habría que confirmar: Daniel Álvarez (1895). Francisco Freijido (1896), Manuel R. Peña (1897), Justo González (1904), Ignacio Tabares (1907)… En enero de 1902 aparece publicada la lista de miembros del concello. Alcalde. Manuel Salgado Vázquez. 1 Tte. Justo González Pérez. 2 Tte. Luis Feijoo García. Síndicos Elpidio Tabares y José Lorenzo Fernández. Los plenos se celebraban los domingos a las 11 entre octubre y abril y a las 8 el resto del año (8 o 20,00?).

Fallece en 1915, lo había sustituido Ignacio Tabares, quien salió elegido ese mismo año por votación.

Continuará….