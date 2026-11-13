Ourense no tempo | Cara o novo milenio

No seáis exigentes con la fotografía, que tiene algunos detalles de difícil explicación (entradas y salidas del parking...) pero sirve perfectamente para hacerse una idea de la grandiosidad del proyecto. (Foto creada con IA).

Si tuviera que señalar un proyecto urbanístico que Ourense dejó pasar y que todavía merece una segunda oportunidad, no dudaría: “Ourense cara ó Novo Milenio”. Admito que, en lo personal, me habría beneficiado. Pero, siendo honesto, creo que la ciudad sigue necesitando algo parecido, o al menos una parte de aquel plan, por los beneficios que reportaría a todos.

En febrero de 1999, bajo la presidencia de Manuel Fraga, la Xunta presentó a través de Xestur una propuesta ambiciosa para desarrollar el barrio de O Couto. Seguro que muchos la recordáis. La idea central era trasladar el estadio a los terrenos de Benposta, donde además se proyectaba un importante número de viviendas. Allí se dejaba abierta la posibilidad de ampliar las instalaciones deportivas con campos de entrenamiento, pistas e incluso un posible pabellón. A ello se sumaba un segundo campo de fútbol en el barrio de O Vinteún, que habría dado vida a una zona necesitada de dinamismo.

El plan no se limitaba al deporte. También pretendía convertir O Couto en un eje administrativo e institucional de la ciudad, reuniendo servicios que hoy están dispersos. Este punto me parece fundamental. Concentrar las dependencias de la Xunta habría liberado numerosas viviendas y locales en el centro, y la Administración habría dejado de pagar alquileres por oficinas repartidas por Ourense. A eso se añadía el posible valor de la llamada “casa del chocolate”, que probablemente habría generado importantes beneficios para financiar parte de la operación.

Aspecto del espacio a modificar en aquel año 1999. | La Región

Si sumamos las viviendas nuevas de Benposta a las que se habrían liberado con esa reorganización, el efecto sobre el mercado inmobiliario y sobre la vida de los barrios habría sido enorme. No se me ocurre ningún inconveniente insalvable para el conjunto. Pero hay una razón más por la que sigo pensando que deberíamos hacer algo parecido: la posibilidad de integrar un gran aparcamiento subterráneo en esos terrenos.

Con la tecnología actual, un párking de este tipo podría tener una gran capacidad y dar servicio tanto al barrio como a las dotaciones de su entorno. Su ubicación es excelente: muy cerca de los accesos de la autovía y de la antigua carretera de Madrid. Eso lo convertiría en el aparcamiento disuasorio que Ourense necesita para librarse del tráfico innecesario en el centro.

Para que funcionara, sería imprescindible un desarrollo ordenado del transporte urbano. Un autobús cada cinco o diez minutos hacia San Lázaro o el Posío cubriría, a mi juicio, el 90 por ciento de los desplazamientos de quienes visitan la ciudad. Además, facilitaría la peatonalización que tanto aplauden últimamente los gobernantes. Peatonalizar sin ofrecer alternativas razonables de acceso y aparcamiento es dejar el trabajo a medias, y este proyecto ofrecía justo esa pieza que falta.

Proyecto de lo que se haría en Seixalvo ocupando los terrenos de Benposta. (Foto del proyecto real). | La Región

El proyecto quedó bloqueado durante años, sobre todo por el conflicto judicial entre la Xunta y la familia Silva (Ciudad de los Muchachos) por la propiedad de los terrenos de Benposta. Pero hubo también otro obstáculo: las reticencias del Club Deportivo Ourense, entonces usuario del campo. Al club no le gustaba la idea de sacar el estadio a las afueras, porque temía perder aficionados en los partidos.

Es cierto que hoy un buen número de aficionados llega al estadio andando. Pero la gran mayoría lo hace en vehículo particular, así que el argumento se debilita con el tiempo. Un estadio con acceso cómodo en coche y aparcamiento propio no tendría por qué alejar al público. Probablemente lo atraería.

En 2005 la Xunta intentó rescatar el plan, pero los cambios de gobierno y las posteriores recalificaciones del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) acabaron por archivarlo definitivamente. Desconozco si actualmente se baraja algún proyecto similar en la ciudad. Pero, sin ánimo de polemizar, ¿no resulta interesante al menos la idea del aparcamiento subterráneo? Incluso sin eliminar el estadio, con lo cual la obra sería mucho menor, ese aparcamiento y los ingresos que generaría podrían financiar la renovación completa de las instalaciones del club y crear dotaciones complementarias para el barrio. Tal vez la pregunta más útil sea la más sencilla. Si preguntáramos a los aficionados qué les parecería llegar cómodamente en coche y aparcar bajo el propio estadio, ¿qué responderían?

Ourense tuvo en 1999 un proyecto pensado para mirar al futuro. Entonces no pudo ser, por pleitos, recelos y cambios políticos. Pero las necesidades que quería resolver siguen ahí, y algunas son hoy más urgentes: el tráfico, la vivienda, los servicios y unas instalaciones deportivas a la altura de la ciudad. Merece la pena volver a hablar de ello.

Agradezco la colaboración del arquitecto Juan Carlos Cabanelas, quien intervino en el proyecto como gerente de Xestur.