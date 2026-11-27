En 1934, el edificio que había sido primera Cocina Económica en la plaza de San Marcia, albergaba el Asilo Municipal Nocturno, lo que hoy llamamos Hogar del Transeúnte.

La historia de la Cocina Económica de Ourense es el reflejo de la evolución de la asistencia social en la ciudad a lo largo de más de un siglo. Nacida en un contexto de profundas dificultades económicas a finales del siglo XIX, esta institución se convirtió en un pilar fundamental para aliviar el hambre y la marginación de las clases trabajadoras, los transeúntes y los sectores más vulnerables de la sociedad ourensana.

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La institución vio la luz el 1 de enero de 1895, impulsada por el obispo de Ourense, Pascual Carrascosa Gabaldón, quien confió su administración y gestión a las Hijas de la Caridad, congregación que ya desarrollaba una intensa labor asistencial en la ciudad desde 1857. Para poner en marcha este proyecto se buscó la colaboración activa de las instituciones locales —como el Ayuntamiento y la Diputación—, del Liceo Recreo y de numerosos ciudadanos conscientes de las carencias que padecía la población.

Durante sus primeros años, la Cocina Económica experimentó diversos traslados condicionados por las necesidades de espacio y la presión urbanística. Las investigaciones históricas y documentales sitúan sus primeras ubicaciones en la plaza de San Marcial (un inmueble que posteriormente albergaría el Asilo Municipal Nocturno, la Escuela de Artes y Oficios y la Asociación de Sordomudos) y en el antiguo Hospital de San Roque. La movilidad de sus sedes quedó patente en registros de la época, como una nota del diario El Miño del 1 de marzo de 1899, que señalaba que el Centro Obrero se había trasladado a la plaza de San Marcial, “en donde estuvo instalada la Cocina Económica”. Poco después, en enero de 1904, la Comisión Provincial ordenó a entidades como el Círculo de Obreros Católicos, el Asilo de Huérfanos y la propia Cocina Económica desalojar el antiguo Hospital de San Roque para instalar allí la Audiencia Provincial. Corría el 1925 y la cocina se trasladaba a la casa de los marqueses de Leis en la calle de La Barrera.

La Cocina Económica siempre demostró mayor eficacia que repartir dinero o alimentos entre los necesitados, si bien es cierto que requieren de mayor trabajo para quienes se encargan del servicio. Por desgracia, es frecuente que los usuarios de estos servicios tengan el orden de prioridades un poco cambiados y son capaces de dejar su propia alimentación en segundo plano. Motivo por el cual lo más práctico es darles directamente la comida.

Niños disfrutando de un chocolate en los salones de la Cruz Roja, año 1931. Fotografía del libro “Imaxes da Cruz Vermella Ourense”. | Picasa

A comienzos del siglo XX era habitual leer en prensa notas como “cerca de un centenar de niños, acompañados de sus padres, acudían a las mesas del comedor para recibir tazas de exquisito caldo y raciones de suculento arroz con carne, preparadas por las manos de las religiosas”. Incluso su actividad trascendía las puertas del propio comedor. Existen registros que documentan cómo la Cocina Económica colaboraba preparando menús extraordinarios para otros centros de la ciudad: los reclusos del correccional, los niños del hospicio o las mujeres recogidas en Las Mercedes recibían comida elaborada en los fogones de la institución.

Existió un pequeño parón, en el periodo de posguerra, aunque más que un paréntesis fue un cambio de denominación, ya que la manutención de esas personas necesitadas y de muchas más generadas por la terrible guerra paso a depender de lo que conocimos como Auxilio Social. De un comedor en la ciudad se pasá al menos a seis, centros que, atendidos por damas voluntarias, servían multitud de comidas.

A mediados del siglo XX, las dificultades económicas seguían marcando el día a día de la institución. Un reportaje publicado en diciembre de 1953 bajo el título “Sobre la marcha”, retrataba la figura de sor Serafina Viso, una histórica religiosa con más de medio siglo de entrega en el Asilo de la Barrera y los fogones de la Cocina Económica.

En aquella época, la escasez de ayudas oficiales era evidente —el Ayuntamiento apenas aportaba una pequeña cantidad para los transeúntes y la Diputación subsidiaba con mil pesetas mensuales el asilo—, por lo que el sostenimiento dependía casi por completo del esfuerzo cotidiano de las hermanas y de la caridad popular. Por entonces, el menú diario se ofertaba a precios simbólicos (cinco reales sin pan, o algo más de siete con pan), ofreciendo platos variados como arroz con carne o patatas con verdura, mientras las religiosas combinaban la atención a los transeúntes con el cuidado de los niños internos, reclamando con humildad detalles tan entrañables como un aparato de radio para entretener a los pequeños.

Con el paso de los años, el modelo de asistencia fue transformándose y adaptándose a los nuevos tiempos. Un hito clave en la segunda mitad del siglo XX se produjo el 2 de abril de 1968, fecha en la que se inauguró el Comedor San Martín, la primera obra del Patronato San Martín, dependiente de Cáritas Diocesana. Bendecido por el prelado de la diócesis, este nuevo espacio nació con el objetivo de “contribuir a crear un clima de cierto bienestar humano y social en el ambiente de estrechez” de los moradores ourensanos más desfavorecidos.

Aquella iniciativa dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de la ciudad. Muchos ourensanos recordaban el característico portalón del obispado que daba acceso al comedor, presidido por un cartel que anunciaba el menú clásico de “dos platos, pan y vino, 25 pesetas” (precio que evolucionaría con el tiempo hasta las 40 pesetas). En sus etapas finales, el servicio experimentó un último traslado físico hacia las instalaciones habilitadas en la calle Doctor Marañón, en los locales que antaño ocupara la empresa Sefer y en la actualidad, bajo la dirección de Cáritas diocesanas sigue actuando en favor de los desfavorecidos desde las instalaciones que tiene en el paseo Mestre Vide, al lado de la comisaría de la Policía Nacional.