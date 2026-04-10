Ourense no tempo | El Eco de Galicia, revista ilustrada de Cuba

Conozco al menos seis cabeceras de prensa con el nombre Eco de Galicia. Hoy, en concreto, me refiero a la que publicaba la comunidad gallega en Cuba, un esfuerzo editorial para intentar no perder los lazos con el terruño. En lo que a mí respecta, es una revista a la que debemos muchas de las fotografías del pasado que hoy podemos revisar. Entre los años 1917 y 1936, período que pude consultar, nos muestra una magnífica colección de imágenes que ciertamente coinciden con muchas de las postales que conocemos se hicieron en aquellos años. José Pacheco, Solá, Samaniego… son algunas de las firmas que encontramos. En algunos casos no sabemos si las postales se remitieron para ilustrar la revista o si el encargo de la revista dio lugar a la publicación de las postales.

Audio El Eco de Galicia, revista ilustrada de Cuba Your browser does not support the audio element.

En muchas ocasiones, el hecho de que una fotografía se publicara en prensa permitía obtener un dato relevante para datar la imagen; sin embargo, Eco de Galicia no es muy fiable en esas lides. Si bien comenzó con buen pie y las fotografías eran fundamentales en la revista, con el tiempo empezaron a escasear. Lo que es peor: con frecuencia volvían a publicarse imágenes de años anteriores, por lo cual el error en la datación acabó convirtiéndose en algo habitual.

Un portal a la Galicia señorial (1925)

1925 Eco de Galicia, el Pazo de Reza en color (imagen coloreada con Inteligencia Artificial).

Esta instantánea de 1925 captura la esencia de la arquitectura nobiliaria gallega. Enmarcado por la vegetación, el Pazo de Reza no solo domina el paisaje, sino que evoca la vida sosegada de la Galicia de entreguerras. Una postal que documenta con nitidez un patrimonio que sigue siendo el pulso de nuestra identidad cultural. Si no lo conocéis, que es muy probable, acercaos y desde la zona podréis ver unas vistas espectaculares de la ciudad. Si os atrevéis, incluso podréis llegar con una tranquila caminata.

El Banco de la Paciencia: un rincón para el tiempo (1924)

1924, el Banco de la Paciencia, en Xinzo (imagen coloreada con Inteligencia Artificial).

En la Plaza Mayor de Xinzo de Limia, el Banco de la Paciencia no era solo un asiento, sino una institución del reposo. Esta imagen de 1924 captura esa elegancia pausada de la Galicia de entreguerras: trajes impecables, sombreros y una mirada fija que parece aguardar el paso de la vida misma. Bajo la sombra de los árboles y frente a la arquitectura señorial, estos vecinos encarnan la esencia de la vida social de la villa. Un testimonio gráfico de cuando la conversación y la espera eran el latido principal de nuestras plazas.

Los Peares: avances tecnológicos (1919)

1919 Eco de Galicia, Os Peares en color (imagen coloreada con Inteligencia Artificial).

La singular zona de Peares fue de las que sufrieron una mayor corriente migratoria, pero al mismo tiempo supieron mantener el contacto. Aquí creció una de las empresas que más presencia tenía entre nuestros paisanos tanto en Cuba como en Argentina, las Bodegas Gallegas de Tres Ríos permitían sentirse como en casa en cualquier fiesta que se celebrara. Beber un “ribero” en el Caribe. Menudo lujo.

Castillo y burgo de Castro Caldelas (1918)

1918 Eco de Galicia, el Castillo de Castro Caldelas en color (imagen coloreada con Inteligencia Artificial).

La mirada nostálgica a la arquitectura rural nos lleva a vistas históricas. Esta panorámica de un burgo con sus tejados de teja roja y su castillo dominando la escena es un ejemplo clásico de la Galicia que la revista quería preservar en la memoria. La restauración de los detalles arquitectónicos y la viveza de los colores del paisaje evocan la belleza de los hogares que los emigrantes dejaron atrás.