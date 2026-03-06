Ourense no tempo | De fusiones y divorcios municipales, heráldica inventada

En los últimos tiempos se oye hablar de la necesidad de fusionar municipios para optimizar recursos. Yo no voy a entrar en profundidad en el tema, aunque pienso que habría que analizar la situación y necesidades de cada entidad para poder opinar. Lo que sí es cierto es que no se trata de una idea nueva ni original. Las fusiones y movimientos de entidades han ocurrido con relativa normalidad a lo largo del tiempo, en ocasiones por decisiones políticas, pero también por consenso popular.

Han sido varias las obras que se dedicaron a recoger los datos geográficos de España. El diccionario de Sebastián Miñano (1826-29), fue el primero, pero sin duda el más exacto fue el que con la dirección de Pascual Madoz se publicó a mediados del siglo XIX. Cinco años tardaron en ver la luz los 16 volúmenes que componen la obra y como principal dato llamativo tenemos que Ourense, en aquel momento, contaba con 95 ayuntamientos. A día de hoy son 92 los que figuran en la relación oficial.

Ayuntamientos como Pontedeva, San Juan de Río, Quintela de Leirado o Ramiranes, no existían en 1836 y sin embargo sí figuraban en el listado Acevedo del Río, Canedo, Freás de Eiras, Moreiras, Vilameá de Ramiranes o Vilanova dos Infantes. Según mi criterio, que se produzcan esos movimientos es positivo si se consigue mejorar la vida de los habitantes de la zona. Lo que no podemos permitir es que ese sea motivo de olvido. Para los vecinos fue su vida y para los demás es historia.

Foto Villar Inauguración de la escuela de Freas das Eirás. 1935.

Hoy voy a intentar revivir algunas de esas entidades locales, y de paso cumplir un capricho: dotarlas de un ficticio escudo que ayude a mantener su memoria.

(De derecha a izquierda, de arriba a abajo). Concello de Acevedo del Río. Concello de Canedo. Concello de Freás de Eiras. Concello de Moreiras. Concello de Vilameá. Concello de Vilanova dos Infantes.

Comenzare por Acevedo, (desde 1916 Acebedo del Río). Pertenecía este ayuntamiento al partido judicial de Celanova, donde como veréis se produjeron la mayoría de movimientos de este tipo. Acebedo es una zona fértil, bañada por el río Tuño y un sinfín de regatos. Lo formaban 15 núcleos de población y tenía tres feligresías: San Jorge, Santa María y Santa Eufemia. Solo he conseguido identificar a José Pardiñas en 1844 y a José Miguez González como regidores. En 1967 paso a formar parte del Concello de Celanova por expediente iniciado por 209 vecinos en 1965, (no llegaban al número legal establecido pero estudiado el caso se decidió que sería beneficioso para los vecinos).

Canedo, por su proximidad con la ciudad es la fusión de concellos más recordada. En 1943 año de la fusión aglutinaba a nueve parroquias la principal Santiago das Caldas. En Ourense no Tempo tenéis fotografías y muchos datos de este antiguo Concello.

Fréas de Eiras. Tuvo entidad propia hasta 1926, año en el que se fusionó con el de Vilaméa para dar lugar al ayuntamiento de Ramiranes. Regado por el río Arnoia y a pesar de que siempre se pensó que tenía minas de plata en su territorio, no fue capaz de retener a sus hijos. Muchos de ellos se decidieron a emigrar en busca de mejor futuro, la mayoría a Celanova o la capital, Ourense, pero también fueron muchos los que cruzaron el mar. Uno de ellos Rogelio García Yáñez hizo fortuna en Argentina y decidió regalar a sus vecinos una escuela de magnífica manufactura, que hoy es uno de los orgullos de la parroquia, un edificio de arquitectura indiana con unas bellas escaleras, hoy centro Concepción Yáñes, alcalde en 1844 Francisco Yáñez. La aldea de Pambre de la que soy descendiente formaba parte de este concello.

Moreiras. Hoy fusionado con el ayuntamiento de Xinzo, contaba con 8 feligresías que reunían a cerca de 1.500 vecinos, en la actualidad San Tomé de Moreiras es como una gran familia de poco más de 30 personas.

Al igual que Freás y Vilaméa, desapareció en 1926, pero entre sus avatares destaca el flirteo que en su día tuvo con la vecina Portugal, por un quítame allá esos impuestos. El Conde de Monterrey no se cansaba de pedir impuestos y el de Chaves se mostraba más generoso, así que… al final la iglesia convenció a los vecinos de seguir en España. Entre su patrimonio figura la iglesia de san Tomé y un bello Cruceiro donado ya en el siglo XIX por don Martín de Tejada. Alcalde en 1899 Martín Bouzas. Parte del terreno perteneció al marquesado de Leis, que donó en su día el campo de la fiesta.

Vilanova dos infantes San Salvador. Fue otro de los fusionados con Celanova en 1926, reunía cinco parroquias. Carfaxiño, O Cristal, Roda da Baixo, Santamaría y Vilanova. Todos la identificamos con la magnífica torre, relacionada con los Condes de Monterrei y el ducado de Alba que reformada en 1847 albergó en su interior la casa consistorial. Hoy es el escenario de la Romería Raigame,

Vilaméa de Ramiranes. Es uno de los exponentes de la necesidad de fusionarse para mejorar las condiciones de los vecinos, junto con Freás dieron lugar al concello de Ramiranes. Destaca por la abundancia de surgencias de agua potable, entendible por la presencia del río Tuño y el Arnoia. En el diccionario de Madoz se resalta la calidad del aire de la zona “Reinan todos los vientos”.

Los escudos no son más que un divertimento, por la inexistencia de escudos de estos que fueron ayuntamientos Ourensanos, a pesar de que he procurado que recojan la identidad de cada uno de ellos , evidentemente no soportan un trabajo heráldico minimamente riguroso.

Además de creación y fusión de ayuntamientos también habría que recordar aldeas y parroquias que por diversas cuestiones cambiaron de titularidad. Pero eso necesitaría un trabajo más serio.