El área sanitaria de Ourense cuenta con capacidad para contribuir al avance de la investigación biomédica en Galicia, con proyectos que abarcan desde la medicina intensiva y la reumatología hasta las neurociencias, la salud mental, la neumología y la atención primaria.

Así lo ha señalado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la inauguración de la V Jornada de Investigación Biomédica del área sanitaria ourensana, en la que también participó el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.

Entre las líneas de trabajo que se desarrollan en Ourense figuran proyectos relacionados con la inteligencia artificial, el diagnóstico precoz, los cribados oncológicos y los nuevos tratamientos. Gómez Caamaño ha puesto especialmente en valor la labor de los profesionales que compaginan la asistencia a los pacientes con la actividad investigadora, al considerar que su experiencia directa les permite conocer las necesidades reales del sistema sanitario.

Más investigación en los centros de salud

Durante su intervención, el conselleiro ha destacado los avances del área sanitaria de Ourense para integrar la investigación en la práctica asistencial, en el marco del Plan director de I+D+i 2026-2030.

La estrategia contempla reforzar la formación científica de los profesionales, impulsar los ensayos clínicos y los proyectos competitivos y ampliar la colaboración con otras instituciones. También plantea incorporar la investigación a la atención primaria como uno de sus objetivos transversales.

En este sentido, Gómez Caamaño ha vinculado esta apuesta con el Plan de reforma de la atención primaria y comunitaria 2026-2030 y ha defendido que la actividad investigadora debe estar presente en todos los ámbitos asistenciales, incluidos los centros de salud y el trabajo diario de los profesionales de enfermería.

La investigación sanitaria de Ourense está vinculada al Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, uno de los tres institutos acreditados de Galicia, junto al IDIS de Santiago de Compostela y el INIBIC de A Coruña. Estas estructuras facilitan la colaboración entre hospitales, universidades y grupos investigadores, así como la participación en proyectos y ensayos clínicos.