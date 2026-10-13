Ourense rompe la tendencia gallega y nacional y registra una caída del 28% en la creación de empresas en agosto

La creación de sociedades mercantiles en Ourense sufrió un importante retroceso durante el mes de agosto de 2026. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia registró 23 nuevas empresas, frente a las 32 constituidas en el mismo mes de 2025, lo que supone una caída del 28,1%. Este descenso contrasta con la evolución positiva registrada tanto en Galicia como en el conjunto de España.

Los datos sitúan a Ourense en su segundo peor agosto de los últimos cinco años, únicamente por encima de las 17 sociedades constituidas en 2024. Además, la cifra de este año supone nueve empresas menos que en agosto de 2025, cuando la provincia había alcanzado uno de sus mejores registros recientes.

La evolución histórica refleja importantes oscilaciones en la actividad empresarial ourensana. Los mejores resultados de la serie se produjeron en 2017, con 33 sociedades mercantiles, y en 2016 y 2025, con 32 cada uno. Por el contrario, agosto de 2019 marcó el mínimo de los últimos trece años, con apenas 13 nuevas empresas.

Galicia aumenta un 5,8% la creación de sociedades mercantiles

Frente al descenso ourensano, Galicia cerró agosto de 2026 con 290 nuevas sociedades mercantiles, lo que representa un incremento del 5,8% respecto a las 274 registradas durante el mismo mes de 2025. Se trata del tercer mejor resultado para un mes de agosto desde 2014, únicamente superado por las 303 sociedades constituidas en 2016 y las 299 de 2017.

La comunidad encadena así una evolución positiva respecto al pasado ejercicio, después de que en 2024 y 2025 se registraran 274 nuevas empresas en cada uno de esos meses.

El contraste con Ourense también se aprecia en el peso de la provincia dentro del conjunto autonómico. Las 23 sociedades ourensanas representan el 7,9% de las constituidas en Galicia, frente al 11,7% que suponían en agosto de 2025.

España alcanza su mejor agosto de los últimos trece años

En el conjunto nacional, el número de sociedades mercantiles creadas aumentó un 5,7% en agosto respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar las 7.526 nuevas empresas, frente a las 7.119 del año anterior.

El resultado supone el mejor registro para un mes de agosto de toda la serie analizada, que comienza en 2014, superando también las 6.886 sociedades constituidas en 2024 y las 6.614 de 2023.

La evolución nacional muestra una tendencia de crecimiento en los últimos ejercicios. Desde agosto de 2022, cuando se contabilizaron 5.910 nuevas sociedades, la cifra ha aumentado de forma continuada hasta alcanzar las 7.526 de este año, un incremento acumulado del 27,3%.

De este modo, mientras España y Galicia registran avances en la creación de empresas, Ourense se desmarca de la tendencia general con una caída de casi tres de cada diez sociedades mercantiles respecto al mismo periodo del año anterior.

Gráfico

Consulta todos los datos en el siguiente gráfico.