Ourense sigue siendo el destino preferido para los peregrinos en el cierre de 2025

Las rutas de peregrinación hacia Santiago que pasan por la provincia de Ourense lograron resistir el año pasado pese a la ola de incendios que arrasó más de 100.000 hectáreas en agosto, justo uno de los meses con más afluencia de caminantes. En total, 11.648 viajeros pasaron por Ourense en 2025 en su camino para obtener la Compostela, solo un 2,28% menos que el año anterior, según las cifras de la Oficina de Acogida al Peregrino.

En un contexto complicado, la Vía da Prata demostró que ya está asentada como una de las rutas predilectas en el objetivo de llegar a Santiago al congregar 8.836 caminantes el pasado año. Apenas perdió 192 peregrinos respecto a 2024 e incluso logró aumentar el número de caminantes extranjeros. La mayoría proceden de países europeos como Portugal, Italia o Alemania. En cuanto al medio utilizado, el 81% lo hizo a pie mientras el 11% optó por la bicicleta. Además, 21 personas lo transitaron a caballo y una consiguió la Compostela al superar la ruta en silla de ruedas.

El presidente de la Asociación Amigos Vía da Prata-Camiño Mozárabe, José Luis Rodríguez, explica que las cifras muestran que fue un año bueno, pero pudo ser mejor de no ser por los incendios. “Las previsiones de los primeros seis meses indicaban que el número de peregrinos estaba aumentando respecto al año anterior, sin embargo, entre los incendios y el calor mermaron un poco esta cifra. Si no fuese por estas circunstancias, se hubieran superado las cifras del año anterior”, indica.

Respecto a la procedencia de los peregrinos en la Vía da Prata, cada año se va igualando más la presencia de españoles y forasteros. Sin embargo, ambos se diferencian en los días que dedican a hacer el Camino. “De Sevilla salen fundamentalmente los extranjeros mientras los nacionales suelen empezar ya en Salamanca o en Puebla de Sanabria”, apunta.

Además, explica que cada vez hay más peregrinos que eligen Ourense para empezar su ruta hacia Santiago. “Sucede igual que con el teléfono, donde ahora la gente prefiere los mensajes rápidos a una conversación, los peregrinos hacen el Camino y si sacan la Compostela haciéndolo desde Ourense en cinco etapas o desde A Gudiña en diez, no hace veinte”, señala.

Rodríguez tiene mucha esperanza en que el 2026 sea bueno para la Vía da Prata, ya que el 2027 es Xacobeo y esta circunstancia se nota también en el año previo y posterior con un repunte de caminantes.

Camiño de Inverno

También logró en 2025 mantener el número de peregrinos el Camiño de Inverno, el cual cumple este 2026 una década. El pasado año lo recorrieron 2.758 caminantes, para los cuales la comarca de Valdeorras se convirtió en la puerta de entrada a Galicia. Para conmemorar su décimo aniversario, la asociación Peregrinus Dezae, de Lalín, elaboró un sello con los cuatro tramos que conforman su trazado: Valdeorras, Ribeira Sacra, Comarca del Deza y el Bierzo.

En cuanto a los otros dos caminos que recorren la provincia, el de Miñoto Ribeiro y San Rosendo, ambos crecieron respecto al año anterior, concentrando 30 y 24 peregrinos respectivamente.