Ourense no tempo: álbum de verano | El tren en la Avenida das Caldas

Los viejos programas de fiestas son útiles para incluir en mi archivo fotografías de muy baja calidad pero de gran interés. Esta es una de las escasas imágenes que existen en la que se puede ver la antigua estructura que permitía que el tren cruzara la pontina avenida das Caldas.

Los avatares del ferrocarril en Ourense comenzaron con una pequeña estación o, más exactamente, un apeadero situado en el Ribeiriño, al que llegaba un único servicio desde Vigo. Cuando se extendió la línea y se construyó la vieja estación de Canedo fue preciso instalar un puente metálico por encima de la que hoy es la avenida das Caldas (en su tiempo llamada avenida del Generalísimo y popularmente carretera de Vigo).

Desde ese puente, en 1947, Miguel Ángel Villar obtuvo esta instantánea de un barrio que estaba creciendo

Desde ese puente, en 1947, Miguel Ángel Villar obtuvo esta instantánea de un barrio que estaba creciendo. La fusión de los dos concellos era reciente (hacía tres años) y el ayuntamiento intentaba contentar a los vecinos da Ponte, en esta ocasión, dotando de buenas aceras a la principal vía del barrio.

Aún hay quien cree que en esas casas que se ven a la izquierda estuvo el edificio del Ayuntamiento de Canedo, pero no fue así, no existió tal edificio, Canedo era ayuntamiento pero no dispuso de edificio municipal….