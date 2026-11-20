Ourense aumentó un 5,6% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre 1990 y 2024. Así lo recoge el último informe del Observatorio Galego da Acción Climática (Ogacli), que analiza la evolución de las emisiones en las cuatro provincias gallegas y sitúa a la ourensana entre las dos en las que se produjo un incremento durante ese periodo, junto con Pontevedra, donde subieron un 9,9%.

El dato contrasta con la evolución de A Coruña y Lugo. La provincia coruñesa, que concentra el 47,4% de las emisiones brutas de Galicia, logró reducirlas un 60% desde 1990, mientras que Lugo las rebajó un 17,4%. En cambio, Ourense y Pontevedra presentan un balance ascendente en el conjunto de las emisiones.

Uno de los aspectos destacados del informe es la evolución de las emisiones de origen no fósil vinculadas a la agricultura y la ganadería. Según el Ogacli, estas aumentaron entre 1990 y 2024 en casi todas las provincias gallegas, con una única excepción: Ourense fue la única donde descendieron. Esta evolución diferencia a la provincia del comportamiento general del territorio gallego en un sector que constituye una fuente relevante de emisiones.

El transporte aumenta las emisiones en todas las provincias

La evolución del transporte constituye una de las principales preocupaciones que refleja el análisis. El transporte de personas y mercancías fue el único sector en el que las emisiones aumentaron en las cuatro provincias gallegas entre 1990 y 2024.

El informe también señala que las emisiones asociadas al consumo de energía fósil en los sectores comercial e institucional, residencial y primario crecieron en todas las provincias, salvo en Pontevedra, donde el resultado estuvo condicionado por la menor aportación del sector primario.

Por el contrario, las emisiones industriales y las procedentes del tratamiento de residuos descendieron de forma generalizada en Galicia durante el periodo analizado.

El transporte lidera las emisiones en Galicia, salvo en Lugo

El estudio del Ogacli sitúa al transporte como el principal sector emisor en Galicia, con una excepción: Lugo, donde la agricultura y la ganadería ocupan el primer puesto.

En el caso de Ourense, el informe no detalla en la información difundida el reparto porcentual de las emisiones por sectores ni identifica una cifra absoluta de toneladas de gases contaminantes. Sí permite constatar que la provincia aumentó un 5,6% sus emisiones totales en algo más de tres décadas y que presenta una evolución particular en el ámbito agrario y ganadero.

El balance provincial refleja así una Galicia con comportamientos diferentes: mientras A Coruña y Lugo redujeron sus emisiones respecto a 1990, Ourense y Pontevedra las incrementaron, en un contexto en el que el transporte sigue siendo el sector que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero en la mayor parte del territorio.