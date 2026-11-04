Ourense, la única provincia de España donde baja el precio de la vivienda

Ourense es la única provincia de España donde el precio de la vivienda de segunda mano ha bajado durante el último año. Mientras el mercado inmobiliario nacional continúa encareciéndose y alcanza nuevos máximos históricos, la provincia ourensana registra un descenso interanual del 0,4% en octubre, según los últimos datos publicados por el portal inmobiliario Idealista.

El contraste con el conjunto del país es significativo. La vivienda usada en España se ha encarecido un 11,2% respecto a octubre del año pasado, hasta situarse en 2.955 euros por metro cuadrado, el precio más elevado desde que el portal comenzó a recopilar registros.

Además, el incremento nacional alcanza el 0,9% respecto a septiembre y el 0,8% durante los últimos tres meses.

Ourense rompe la tendencia de las otras 49 provincias

Los datos reflejan que 49 provincias españolas registraron subidas interanuales en el precio de la vivienda, mientras que Ourense fue la única excepción, con una caída del 0,4%.

En el extremo contrario se encuentra Burgos, donde los precios solicitados por los vendedores han aumentado un 19,9%, seguida de Toledo (17,6%), Ciudad Real (17,3%), Ávila (14,9%) y Sevilla (14,3%).

También destacan las subidas de Barcelona, con un 10,4%, y Madrid, con un 5,5%. La diferencia resulta especialmente llamativa dentro de Galicia. Mientras la provincia de Ourense registra un ligero descenso, Pontevedra figura entre las capitales españolas donde más se ha encarecido la vivienda, con una subida del 19,4% durante los últimos doce meses.

La vivienda sigue encareciéndose en toda España

Por comunidades autónomas, todas registraron incrementos interanuales. Castilla-La Mancha encabeza las subidas, con un 15,4%, seguida de Cantabria (14,2%), Aragón (13%) y Asturias (12,5%). Los menores aumentos se produjeron en Baleares (4,2%), Canarias (4,6%), Madrid (5,5%) y La Rioja (5,6%).

En cuanto a los precios, Baleares continúa siendo la comunidad autónoma más cara para comprar una vivienda usada, con 5.619 euros por metro cuadrado, por delante de Madrid (5.066 euros) y Euskadi (3.823 euros).

En el lado opuesto se sitúan Extremadura (1.074 euros/m²), Castilla-La Mancha (1.178 euros/m²) y Castilla y León (1.412 euros/m²).

San Sebastián, la capital más cara de España

El informe de Idealista también señala que prácticamente todas las capitales españolas han experimentado subidas de precios durante el último año. La única excepción es San Sebastián, con un descenso del 0,3%.

Las mayores subidas corresponden a Teruel (26,9%), Ciudad Real (20%) y Pontevedra (19,4%), seguidas de Oviedo (15,7%) y León (15,3%).

Pese a su ligero descenso, San Sebastián continúa siendo la capital más cara del país, con un precio medio de 6.635 euros por metro cuadrado.

En cambio, Zamora es la capital más económica, con 1.457 euros/m², seguida de Jaén (1.464 euros/m²) y Lleida (1.561 euros/m²).

Los datos ponen de manifiesto la singularidad del mercado inmobiliario ourensano, que se desmarca de la tendencia alcista del resto de las provincias españolas en un contexto de precios récord.