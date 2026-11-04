Un paseo entre cascadas, molinos y puentes centenarios: uno de los rincones más bonitos de Ourense para este otoño

El Camino Natural do Río Barbantiño ofrece un recorrido de unos 15 kilómetros por los municipios ourensanos de Punxín, Maside y Amoeiro. Se trata de una senda acondicionada que permite conocer el entorno del río y distintos elementos del patrimonio natural, histórico y etnográfico de la zona.

La ruta, que incluye un trazado principal y varios ramales, discurre por un territorio en el que el agua ha tenido un papel destacado a lo largo de la historia. De hecho, buena parte de los elementos patrimoniales que se encuentran en su entorno están relacionados con los usos tradicionales del río Barbantiño y la cultura del agua.

El itinerario conecta diferentes espacios de estos tres municipios, con Maside y Amoeiro situados a ambos lados del río. Su recorrido permite acercarse tanto al paisaje fluvial como a las huellas de las actividades y formas de vida que durante generaciones estuvieron vinculadas a este entorno.

El Camino Natural do Río Barbantiño forma parte de la red de Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, un programa que recoge itinerarios acondicionados para recorrer y conocer distintos espacios del territorio.

¿Dónde empieza?

El recorrido principal comienza en O Bañiño, en A Forxa (Punxín), junto a una zona de aguas termales. También existe la posibilidad de comenzar desde la iglesia de Santa María de Punxín.

¿Cuánto mide?

Tiene unos 15 kilómetros, contando el recorrido principal y sus ramales. Es un itinerario circular que permite regresar al punto de partida.

¿Por dónde discurre?

Atraviesa los municipios de Punxín, Maside y Amoeiro, siguiendo buena parte del curso del río Barbantiño.

¿Cómo llegar desde Ourense?

Se puede acceder por la A-52, dirección Vigo, tomando la salida 241 para enlazar con la N-541 en dirección a O Carballiño hasta A Forxa (Punxín). El trayecto es de unos 20 minutos en coche.