¿Sabe usted que el personal de Correos de Ourense se tiene que sacar las castañas del fuego por sus propios medios?

¿Sabe usted que las cosas por Correos no van muy bien y el personal se tiene que sacar las castañas del fuego por sus propios medios? ¿Que el reparto en moto es cada vez menos frecuente y estos profesionales tienen que recurrir al transporte público? ¿Que cada vez es más habitual la estampa del cartero subiendo con su carro al bus para repartir el correo? ¿Que a dónde irá el presupuesto de la poderosa compañía estatal?