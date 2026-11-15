La población inmigrante toma el relevo del empleo autónomo en Ourense

El colectivo autónomo resiste en Ourense gracias al empuje extranjero. En el último año, la provincia ganó 239 autónomos extranjeros frente a la pérdida de 151 españoles, según el Instituto Galego de Estatística (IGE). El crecimiento extranjero no solo compensó todas estas bajas, sino que permitió mantener al alza el trabajo por cuenta propia. Sin esta aportación, Ourense habría perdido autónomos en lugar de cerrar septiembre con 22.163 afiliados, 88 más que un año antes.

La presencia extranjera no ha dejado de ganar peso en el trabajo autónomo de Ourense, convirtiéndose en su principal sostén en los últimos años. En septiembre, el colectivo alcanzó los 1.625 trabajadores, un 17,2% más que un año antes y su máximo histórico. Su peso ha pasado del 2,68% en 2011 al 7,33% actual, casi el triple en quince años. Durante ese período, la provincia ganó 918 autónomos extranjeros mientras perdió 5.176 españoles. La mayoría de los extranjeros tiene nacionalidad de países de fuera de la Unión Europea, con 1.106 extracomunitarios frente a 519 comunitarios.

La aportación extranjera también se deja notar en sectores tradicionales de la economía ourensana. El comercio, la hostelería y la construcción concentran el mayor número de autónomos extranjeros, con 317, 316 y 295, respectivamente. Son también las actividades que más crecen entre estos trabajadores. Desde enero, la construcción ganó 51 afiliados extranjeros, la hostelería 36 y el comercio 28. Este último caso resulta especialmente significativo, ya que el conjunto del sector comercial perdió cerca de 50 afiliaciones medias en ese período, una caída que el crecimiento extranjero está ayudando a amortiguar.

“El emprendimiento extranjero ya no es un fenómeno marginal”, aseguran desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Una visión que comparte Ana Belén Fernández, presidenta de la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos de Ourense (AEPA), para quien “el dinamismo del emprendimiento extranjero está sosteniendo la afiliación” en la provincia. Lorenzo González, presidente de Alma Llanera, asociación que presta apoyo a la comunidad venezolana en Ourense, encuentra parte de la explicación en la cultura emprendedora de los países de origen. “En muchos países latinoamericanos existe una importante tradición de pequeños negocios familiares y autoempleo”, señala. “Muchas personas llegan con una mentalidad de iniciativa y autosuficiencia: si no encuentran una oportunidad, intentan construirla”, añade.

La avenida de Buenos Aires gana atractivo entre los emprendedores

La avenida de Buenos Aires renueva su oferta comercial y gana atractivo entre los emprendedores que buscan abrir negocios de alimentación, hostelería o servicios.

Las asociaciones de comerciantes atribuyen este interés a tres factores principales: movilidad, precios y menor burocracia que en el centro de Ourense. “Ourense no tiene suficientes plazas de aparcamiento”, explica Luis Rivera, presidente del Centro Comercial Aberto (CCA) Ourense Centro, “mientras la avenida de Buenos Aires es una calle con mucho espacio y pulso comercial. Mantiene aún el perfil de consumidores de barrio, y eso influye mucho a la hora de emprender”.

En cuanto a los precios, los portales inmobiliarios anuncian locales de entre 20 y 50 metros cuadrados por 200 euros mensuales, frente a los 700 euros que pueden alcanzar espacios similares en el centro. En el tramo más próximo a la universidad se piden 450 euros al mes por un antiguo gimnasio de 250 metros cuadrados, mientras que un local de 200 metros cuadrados en el centro puede llegar a costar 5.200 euros.

La tramitación de licencias constituye otro factor a tener en cuenta. Rivera recuerda que, debido a la normativa del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Casco Vello, “hay locales que pueden tardar en recibir su licencia de apertura o de traslado un mes, y eso ya genera costes que algunos no se pueden permitir”.