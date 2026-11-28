La portada de La Región de este domingo, 29 de noviembre.

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La portada de La Región de este sábado 29 de noviembre. | La Región

Los españoles eligen hoy entre más Sánchez o el cambio con Feijóo

Urzainqui: “El padre Feijoo combatió con la razón el embuste y la superchería” mediante el uso de la razón

Ourense gana peso como destino laboral para trabajadores de otras provincias

Gala benéfica | Combatiendo el cáncer desde el escenario

Una pareja de Miami moviliza a su familia para cumplir el sueño de casarse en Cenlle

La UD Ourense cae ante el líder CD Lugo y sigue hundido como colista (2-0)

El Ourense CF muestra su mejor versión para golear al Gernika (3-0)

Vida | Las ONGs piden solidaridad con quienes Padre Feijoo peor lo pasan en la época navideña