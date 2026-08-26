La portada de La Región de este jueves, 27 de agosto

La portada de hoy

Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 27 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

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El comercio ourensano, satisfecho de un verano en el que hizo “el agosto”

Riada mortal entre Nepal y el Tíbet

Meta pagará más de 17.000 millones en EEUU para evitar el juicio por daños a la salud infantil

Un ourensano en Ibiza, condenado a 60 años por robar fotos de índole sexual

Sexto intento fallido de llevar a juicio el narcobúnker destapado en Eiroás

La subasta del gran solar urbanizable de O Polvorín recibió más de 30 pujas

La sequía y una plaga de escarabajos ponen en riesgo los carballos de A Limia

El Sergas busca en Ourense voluntarios para estudiar el ADN y el riesgo de cáncer

Sánchez explicará el día 3 en el Congreso la crisis de Ceuta

Los carballiñeses Alejandro García y Marcos Rodríguez, en el Mundial