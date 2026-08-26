LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este jueves, 27 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este jueves, 27 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El comercio ourensano, satisfecho de un verano en el que hizo “el agosto”
Riada mortal entre Nepal y el Tíbet
Meta pagará más de 17.000 millones en EEUU para evitar el juicio por daños a la salud infantil
Un ourensano en Ibiza, condenado a 60 años por robar fotos de índole sexual
Sexto intento fallido de llevar a juicio el narcobúnker destapado en Eiroás
La subasta del gran solar urbanizable de O Polvorín recibió más de 30 pujas
La sequía y una plaga de escarabajos ponen en riesgo los carballos de A Limia
El Sergas busca en Ourense voluntarios para estudiar el ADN y el riesgo de cáncer
Sánchez explicará el día 3 en el Congreso la crisis de Ceuta
Los carballiñeses Alejandro García y Marcos Rodríguez, en el Mundial
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La alerta por la sequía se mantiene pese a las lluvias