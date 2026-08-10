LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 11 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este martes, 11 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El eclipse de sol solo será total en la mitad nororiental de Ourense
Yoana Rodríguez: “No hay ningún momento seguro para ver el eclipse sin gafas”
Un centenar de muertos en un terremoto de gran intensidad en Colombia
Hasta seis personas, rescatadas del río en Carballiño en la Festa da Xuventude
El bajo caudal del Sil en Valdeorras hace temer por el abastecimiento
Una veintena de detenidos y 1.500 kilos de cocaína incautados en Muxía
Todas las llamadas comerciales deberán llevar el prefijo 400 desde octubre
Xornadas de folclore: Ourense se convierte en el escenario del mundo
Deporte en Manzaneda | El CD Barco estrena los “Stages de La Región”
+Deporte Atletismo y fiesta en Baños de Molgas
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DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy lunes, 10 de agosto