La portada de La Región de este martes, 11 de agosto.

Estas son las noticias más destacadas de este martes, 11 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este martes, 11 de agosto. | La Región

El eclipse de sol solo será total en la mitad nororiental de Ourense

Yoana Rodríguez: “No hay ningún momento seguro para ver el eclipse sin gafas”

Un centenar de muertos en un terremoto de gran intensidad en Colombia

Hasta seis personas, rescatadas del río en Carballiño en la Festa da Xuventude

El bajo caudal del Sil en Valdeorras hace temer por el abastecimiento

Una veintena de detenidos y 1.500 kilos de cocaína incautados en Muxía

Todas las llamadas comerciales deberán llevar el prefijo 400 desde octubre

Xornadas de folclore: Ourense se convierte en el escenario del mundo

Deporte en Manzaneda | El CD Barco estrena los “Stages de La Región”

+Deporte Atletismo y fiesta en Baños de Molgas