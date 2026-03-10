La portada de La Región de este miércoles, 11 de marzo

La portada de La Región.

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 11 de marzo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La avenida de Portugal, una ratonera para más de 8.000 vecinos y 70 comerciantes

“Los últimos cuatro años de La Molinera han sido una estafa”

Europa se prepara ya para afrontar otra crisis económica

La falta de albañiles impide rehabilitar la aldea valdeorresa que asoló el fuego

La Eurocámara quiere que la IA pague por valerse de obras ajenas

Un penalti en el minuto 94 salva al Barça (1-1), y el Atlético golea al Tottenham (5-2)

Xornal Escolar | Una semana para descubrir la Edad Media