La portada de La Región de este miércoles, 2 de septiembre.

Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 2 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región de este miércoles, 2 de septiembre. | La Región

La joven que denunció la violación grupal tenía golpes y una mordedura

La gasolina marca el precio más caro en cuatro años al perder la bonificación

Sánchez destina 309 millones a Ceuta en la víspera de la movilización del PP

Ourense acoge a 1.500 marroquíes y exporta a su país 14 millones al año

La alerta por calor sube en Ourense, que llegará hasta 370 desde mañana

La Xunta activa un plan para evaluar la necesidad de nuevos embalses de agua

Jácome paga miles de euros a abogados externos a pesar de tener los del Concello

Nueve hospitalizados tras un incendio en una residencia de mayores de Monforte

Recepción en el campus | Primer contacto con la vida universitaria

Un proyecto emblemáico | El puente más joven sobre el Miño en la ciudad cumple 25 años

Patrimonio inmmaterial | Un joven restituye el tañido manual de las campanas de Viana