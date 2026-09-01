LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 2 de septiembre
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 2 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La joven que denunció la violación grupal tenía golpes y una mordedura
La gasolina marca el precio más caro en cuatro años al perder la bonificación
Sánchez destina 309 millones a Ceuta en la víspera de la movilización del PP
Ourense acoge a 1.500 marroquíes y exporta a su país 14 millones al año
La alerta por calor sube en Ourense, que llegará hasta 370 desde mañana
La Xunta activa un plan para evaluar la necesidad de nuevos embalses de agua
Jácome paga miles de euros a abogados externos a pesar de tener los del Concello
Nueve hospitalizados tras un incendio en una residencia de mayores de Monforte
Recepción en el campus | Primer contacto con la vida universitaria
Un proyecto emblemáico | El puente más joven sobre el Miño en la ciudad cumple 25 años
Patrimonio inmmaterial | Un joven restituye el tañido manual de las campanas de Viana
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 2 de septiembre
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 1 de septiembre
PROTECCIÓN FRENTE A LA GRIPE
Ourense tendrá 13 colegios en el programa de vacunación contra la gripe de la Xunta
Lo último
TÍA MANUELA
Seguimos agardando
MORRIÑA.COM
Discurso imaginario
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 2 de septiembre