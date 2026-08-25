LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 26 de agosto
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, 26 de agosto. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
El nuevo curso escolar gallego llega con menos alumnos por profesor
El mercado inmobiliario se mueve en Progreso
Dos ministros de Sánchez se contradicen sobre si hubo avisos del asalto a Ceuta
Un motorista luso de 31 años fallece en un choque con un automóvil en Verín
La jueza prohíbe al pistolero de O Vinteún acercarse al hombre al que tiroteó
Las ourensanas son las gallegas más reacias al cribado de cáncer de mama
Berán adjudica la gestión de su balneario por 6.000 euros al año
Un semáforo de reducción de velocidad dispara las multas en Celanova
El COB femenino, en Manzaneda: “Aquí só pensas en baloncesto e en facer equipo”
Alerta por lluvias en el sur de la provincia
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La portada de La Región de este miércoles, 26 de agosto
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