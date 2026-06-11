La portada de La Región de este viernes, 12 de junio.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 12 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de este viernes de La Región. | La Región

Jácome se declara incapaz de pagar los pufos que amontona en el Concello

El BCE eleva los tipos de interés al 2,25% en la primera subida en tres años

El valle del Miño, en alerta amarilla por el calor, que puede llegar a 380

Récord de aprobados en el acceso a la Universidad tras los fallos en los exámenes

Cárcel para el lotero coruñés que hurtó 4,7 millones a un cliente premiado

La pasión por el motor ruge en Ourense

Mundial 2026 | México abre su campeonato del mundo ganando a Sudáfrica (2-0)

La Revista | Manuel Castro, el virtuosismo en la bodega