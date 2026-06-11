LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 12 de junio
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 12 de junio. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
Jácome se declara incapaz de pagar los pufos que amontona en el Concello
El BCE eleva los tipos de interés al 2,25% en la primera subida en tres años
El valle del Miño, en alerta amarilla por el calor, que puede llegar a 380
Récord de aprobados en el acceso a la Universidad tras los fallos en los exámenes
Cárcel para el lotero coruñés que hurtó 4,7 millones a un cliente premiado
La pasión por el motor ruge en Ourense
Mundial 2026 | México abre su campeonato del mundo ganando a Sudáfrica (2-0)
La Revista | Manuel Castro, el virtuosismo en la bodega
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