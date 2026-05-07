La portada de La Región de este viernes, 8 de mayo

La portada de La Región de este viernes.

Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 8 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.

La portada de La Región.

La migración eleva por cuarto año consecutivo la población provincial

Premio al compromiso del doctor Ancochea

El PP recupera la Alcaldía de Lugo después de 27 años con apoyo de una exsocialista

Cultura duda de que los torques que se subastan sean de origen ourensano

Confusión y rifirrafe político por la gestión del crucero infectado por el hantavirus

Alerta en el colegio de Punxín al hallar garrapatas en la ropa de los alumnos

La DO Monterrei amparará también la producción de vinos espumosos

Luis del Val: “Los lectores hacen suyos a los personajes de las historias”

La Revista | Óscar Reboiras hace del Xurés un escenario de “thriller”