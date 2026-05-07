LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 8 de mayo
LOS TITULARES DE HOY
Estas son las noticias más destacadas de este viernes, 8 de mayo. Y si eres inconformista, afila tu inconformismo con La Región.
La migración eleva por cuarto año consecutivo la población provincial
Premio al compromiso del doctor Ancochea
El PP recupera la Alcaldía de Lugo después de 27 años con apoyo de una exsocialista
Cultura duda de que los torques que se subastan sean de origen ourensano
Confusión y rifirrafe político por la gestión del crucero infectado por el hantavirus
Alerta en el colegio de Punxín al hallar garrapatas en la ropa de los alumnos
La DO Monterrei amparará también la producción de vinos espumosos
Luis del Val: “Los lectores hacen suyos a los personajes de las historias”
La Revista | Óscar Reboiras hace del Xurés un escenario de “thriller”
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