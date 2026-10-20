El PP de Ourense aplaude el impulso social ante el rechazo frontal del BNG

Las cuentas autonómicas para 2027 han generado división de opiniones entre las principales fuerzas políticas, evidenciando dos lecturas radicalmente opuestas sobre el impacto real de los presupuestos en el territorio. Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense y líder provincial del PP de Ourense, realizó una valoración muy positiva del documento, ensalzando la estabilidad y el rigor del Gobierno gallego al presentar el proyecto “unha vez máis en tempo e forma, por décimo oitavo ano consecutivo”. Menor subraya que el eje fundamental de las cuentas es dar respuesta a las prioridades reales de la sociedad, destacando el enorme peso de las políticas de bienestar al celebrar que “tres de cada catro euros son para o sector social”. A la par, pone en valor el impulso de importantes “rebaixas fiscais para familias, empresas e o acceso á vivenda”.

En clave territorial, el líder popular hizo hincapié en que Ourense es la provincia con mayor dotación por habitante (6.040 euros por persona), asegurando que el trabajo de la Xunta se traduce en “realidades moi claras” en la ciudad y en la provincia. Según Menor, áreas como sanidad y política social seguirán “en primeira liña” gracias al esfuerzo inversor en el Complexo Hospitalario de Ourense (CHUO), los hospitales comarcales, los centros de salud, la futura residencia de mayores financiada por la Fundación Amancio Ortega y los 58 millones destinados a bonos de dependencia.

En movilidad e industria, el presidente provincial aplaude el cumplimiento de “compromisos con infraestruturas vitais” como la Ronda Este y el nuevo acceso al CHUO, además del impulso a los grandes parques empresariales, con los 9,7 millones para la ampliación del polígono de San Cibrao. Menor también celebra los 11 millones contemplados para el futuro instituto de Pereiro de Aguiar (en varias anualidades), el incremento de fondos para la prevención de incendios y subraya la “excelente sintonía institucional” entre la Diputación y la Xunta.

BNG, muy crítico

La diputada autonómica por Ourense del BNG, Noa Presas, tilda las cuentas de “remix de promesas incumpridas sen propostas novas”. La parlamentaria se muestra alarmada porque “nin sequera antes dunhas eleccións e podendo ser os últimos orzamentos da lexislatura hai unha soa medida que cumpra coas demandas de Ourense en materia de servizos públicos ou impulso económico”. Para la formación nacionalista, el Gobierno autonómico ofrece un Ourense “conxelado nas eternas promesas dun edificio administrativo, un CIS e unha morea de obras menores que nunca se fan”.

La sanidad centra el núcleo más duro de sus críticas. El BNG afea un “recortazo de 11 millóns de euros no Plan Director do Hospital”, criticando que la partida baje de 35 a 24 millones para un nuevo edificio de hospitalización que “tiña que estar feito de hai dous anos” y lamentando que el viejo Materno “nin sequera está demolido”. La diputada considera “un insulto que despois da mobilización masiva do Barco non haxa un só euro para o Hospital máis alá dos gastos de funcionamento”, y critica la falta de fondos para el centro de salud de O Vinteún.

Frente a la visión del PP sobre el medio ambiente, el BNG reprocha que la Xunta se limita a repetir las mismas partidas del año pasado para la recuperación de los incendios “demostrando a súa falta de aplicación”, y advierte de la ausencia de recursos para combatir el “grave problema de temperaturas” arborizando la ciudad o preparando al sector primario.