Las candidatas populares al Congreso por Ourense, Ana Belén Vázquez y Rosa Quintana, mantienen un encuentro con representantes de las comunidades regantes de A Limia, Ourense, Galicia.

El PP de Ourense ha mantenido este martes un encuentro con representantes de las comunidades de regantes de A Limia en el municipio ourensano de Porqueira, en el que ha defendido impulsar un plan nacional de regadíos y ha garantizado dar continuidad y modernizar el regadío en la propia comarca.

Así lo han trasladado durante su visita las candidatas populares al Congreso por Ourense, Ana Belén Vázquez y Rosa Quintana, que han insistido en que la defensa de los agricultores, los ganaderos y los pescadores está "entre las prioridades" del candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo.

"Si hay un sector que tenemos que defender, es el que produce los alimentos", ha subrayado Quintana. En esta línea, entre las principales propuestas, han recalcado la creación de una ventanilla única que permita "reducir las cargas burocráticas" del sector primario, así como evitar que sus profesionales "tengan que acudir a distintos ministerios para resolver sus trámites".

En este sentido, han abogado por la creación de condiciones para que la juventud pueda "desarrollar su proyecto de vida en el rural" y han asegurado que "no se aprobará ninguna norma en España sin evaluar el impacto que tendrá en la gente que vive en el rural". Por ello, han reivindicado que aquellos productos procedentes de otros países "cumplan requisitos equivalentes a los que se les exigen a los productores españoles", a través de controles que impidan la comercialización de importaciones "que incumplan la normativa".

Asimismo, los populares se han comprometido a dar continuidad a la modernización del regadío en A Limia "hasta que sea eficiente y termine como tiene que terminar: siendo rentable para los agricultores". "Lo único que hizo el Gobierno de Sánchez por ellos fue freírlos a impuestos", ha feado Ana Belén Vázquez.