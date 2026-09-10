El primer café | Jueves, 10 de septiembre

El primer día del curso escolar vino acompañado de una jornada de huelga en la educación concertada, que tuvo en Ourense amplio seguimiento. Además, los escolares ourensanos estrenaron las ratios de 20 alumnos por aula en educación infantil.

Del apartado judicial, el policía local en prácticas que fue detenido en Cangas por un presunto caso de violencia de género ha sido expedientado y suspendido cautelarmente, mientras las fuerzas políticas piden explicaciones al gobierno municipal.

En otro orden de cosas, la suspensión cautelar del tribunal supremo sobre la denominada ley de nietos frena de forma preventiva el derecho a vota de casi 8.000 nuevos electores que suma la provincia de Ourense desde 2022. La decisión judicial impacta de lleno en una circunscripción donde el peso del electorado exterior roza el 30%, el mayor en toda España.

De cara a la provincia, la apicultura suma savia nueva a través de la escuela de Xinzo de Limia, la primera de la provincia especializada en la materia.

En cuanto a la información deportiva, Club Ourense Baloncesto sale a la calle para captar nuevos abonados cuando se cruza el ecuador de la pretemporada. Del balompié, conoceremos la historia de Oli, atacante que milita en el Peroxa con 50 años.