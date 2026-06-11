El primer café | Jueves, 11 de junio

Las aulas de primaria perderán más de 2.000 alumnos la próxima década. Asi se desprende de las proyecciones poblaciones, donde se refleja que la educación infantil (de 3 a 5años) ya ha absorbido la primera gran fase del golpe. Pasó de rozar los 6.000 escolares hace una década a tener 4.666 matriculados en 2025.

Del apartado judicial, dos hermanos acusan a su hermana de maltratar y vejar a su anciana madre los últimos meses de su vida. La pena pedida por la acusación particular asciende a cuatro años de cárcel.

En otro orden de cosas, la universidad invistió ayer miércoles al catedrático de Educación, Antonio Manuel Seixas su trigésimo segundo doctor honoris causa.

De cara a la provincia, los restos óseos infantiles hallados en el yacimiento arqueológico de O Castelo, en Valencia do Sil, perteneciente al Concello de Vilamartín de Valdeorras, podrían pertenecer al primer cuerpo de un cigurro de Valdeorras, según Carlos Tejerizo, codirector de los trabajos.

En cuanto a la información deportiva, Jorge Cuesta asume el banquillo del Ourense Club de Fútbol para la campaña en segunda federación. También del balompié, encontrarán en nuestras páginas un completo análisis del Playoff de ascenso del Antela.

Respecto al tiempo, las temperaturas seguirán en ascenso, y podrían superar de nuevo máximas de 30 grados. Los cielos estarán mayormente despejados, según Meteogalicia, que registraba la mínima gallega en Calvos de Randín, con 0,4 grados.