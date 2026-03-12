El primer café | Jueves, 12 de marzo

Comenzamos con datos de interés: Ourense es el cuarto territorio de España con más huertas de autoconsumo, alcanzando las 6.500 hectáreas cultivadas. Esto supone 1.500 nuevas miniexplotaciones solo en el último año. De media, sus propietarios ahorran 537 euros anuales respecto a quienes acuden al mercado tradicional.

En el apartado judicial, destacamos que el cerebro de una trama que ocultó una fábrica de tabaco ilegal en Coles ha sido condenado a dos años de cárcel y una multa millonaria. En esta fábrica llegaron a trabajar ciudadanos ucranianos 24 horas al día, siete días a la semana, sin saber muy bien dónde se encontraban. El cabecilla se ha declarado insolvente ante el cargo económico, y otros tres implicados permanecen a la fuga.

Cambiando de tercio, cincuenta alumnos del Centro de Formación Profesional Portovello, procedentes de toda Galicia y el noroeste peninsular, garantizan el relevo en las autoescuelas de Ourense gracias al módulo impulsado por la Diputación y la asociación provincial.

En cuanto a la provincia, Alfonso Rueda reivindicó en El Bierzo la urgente necesidad de que arranquen las obras de la A-76 para unir Ourense y Ponferrada.

En la sección deportiva, además de todos los detalles del encuentro entre Coruña Básket y Club Ourense Baloncesto, encontrarán una entrevista con Diego López, integrante del Atlético Arnoia, y el mejor análisis de los clubes ourensanos de Preferente.