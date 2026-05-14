El primer café | Jueves, 14 de mayo

Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a indemnizar con hasta 10.000 euros a los trabajadores que han encadenado contratos temporales con la Administración, y solo permite hacer fijos a quienes superaron una oposición. En Ourense, esta resolución impacta en un total estimado de 3.650 trabajadores: 1.207 empleados laborales de la Xunta de Galicia, en torno a 2.600 empleados municipales y cerca de 20 a nivel estatal.

Del apartado judicial, tres chicos acusan a un vecino de matar a sus perros a tiros, y el acusado, de destrozarle el coche. La disputa que llegó a los tribunales tuvo lugar en Casaio. Además, la Fiscalía ha pedido seis años de cárcel para el inculpado como presunto causante del incendio de Vilardevós en 2025.

En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación, Luis Menor, junto a la alcaldesa de San Cibrao, Marta Novoa, se reunieron con la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, para abordar actuaciones estratégicas en los parques empresariales de la provincia. Una reunión donde se analizó la situación de los 2,7 millones de metros cuadrados de suelo industrial que están actualmente en tramitación, urbanización o ejecución.

De cara a la provincia, un grupo científico del CSIC formado por los investigadores Adrián Regos, Fernando García y Samuel Dacunha se encuentra esta semana analizando la respuesta de los ecosistemas tras la oleada de incendios de 2025, partiendo de la premisa de que las aves son un indicativo de la salud de los bosques.

En cuanto a la información deportiva, Cándido Gómez pasa por nuestras páginas tras ponerse al frente del Ourense Club de Fútbol, con dos jornadas de margen para obtener la salvación en Primera Federación. Además, Álex Boán, integrante del Antela, analiza las opciones de su equipo de cara al playoff de ascenso.

Respecto al tiempo, seguiremos bajo un panorama de nubes y claros según los modelos de Meteogalicia, que reducen la posibilidad de precipitaciones al 5%. Xares, en A Veiga, marcó la mínima gallega, con 1,8 grados; y las máximas rondarán los 19.