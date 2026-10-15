El primer café | Jueves, 15 de octubre

La Xunta prorroga la época de alto riesgo de incendio. Ahora hasta el 31 de octubre. Es la segunda extensión: a priori estaba prevista para el 30 de septiembre, se alargó hasta el día 15 y, viendo que finaliza y el calor y la sequía continúan, se vuelve a extender. Una decisión tomada en el contexto de un récord de temperatura histórico en el mes de octubre ayer, día 14, cuando se registraron 31,5 grados.

Del apartado judicial, detenido un vecino de Carballeda de Avia (Ourense) como presunto autor de más de 25 delitos contra la seguridad vial.

En otro orden de cosas, el IPC de la provincia se corona como el quinto más alto de España y el primero de Galicia en el mes de septiembre (empatado con A Coruña) y castiga los bolsillos de los ourensanos con subidas más elevadas en agua, electricidad y combustibles.

De cara a la provincia, Energy Transition Minerals (ETM), gestora de la mina de Penouta, ha trasladado el domicilio social de su filial española desde Madrid hasta las instalaciones de la explotación y ha anunciado el lanzamiento de Coltán Gallego, una nueva marca con la que busca poner en valor el origen de los minerales vinculados al proyecto y su trazabilidad.

En cuanto a la información deportiva, conoceremos al Alicante, próximo rival del Club Ourense Baloncesto. Del mundo del fútbol, Jorge Aires, integrante del Verín, pasa por nuestras páginas.