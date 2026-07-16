El primer café | Jueves, 16 de julio

Arrancamos con vivienda. El mercado del alquiler continúa batiendo récords en Ourense y ya mueve cerca de 70 millones de euros al año. Además, por primera vez, el precio medio de los arrendamientos supera los 600 euros durante el mes de mayo. También les contamos que el IPC en la provincia crece por encima de la media nacional, impulsado por el encarecimiento de los carburantes y del gas.

En la página de sucesos, un camión cargado de cerdos volcó en Baltar, provocando la muerte de múltiples animales. Además, la Audiencia Provincial juzga a un celador acusado de besar sin consentimiento a una compañera en un ascensor

En la información local, Concello y Diputación alcanzan un principio de acuerdo para poner en marcha el transporte metropolitano con ocho líneas piloto que conectarán, entre otros puntos, A Valenzá, el polígono y el parque acuático. Sin embargo, las administraciones mantienen sus diferencias sobre la financiación del servicio. Además, las plazas de médicos de urgencias del CHUO ya han sido declaradas oficialmente puestos de difícil cobertura.

En las páginas de provincia, San Amaro ultima la reapertura de su templo budista, Vilardevós estrena sus nuevas viviendas sociales y Celanova acoge una exposición dedicada a más de 200 mujeres represaliadas durante la Guerra Civil.

En deportes, toda la atención sigue centrada en el Mundial de fútbol, con el análisis del recorrido de España y la crónica de la semifinal entre Inglaterra y Argentina. Además, repasamos la actualidad del Arenteiro, la Unión Deportiva Ourense y el resto del deporte provincial.