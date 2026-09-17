El primer café | Jueves, 17 de septiembre

El número de centenarios en Ourense toca un nuevo techo tras superar las 435 personas de más de 100 años. Uno de ellos es Eustaquio, de 105 años y considerado el decano de la provincia, quien se levanta a las cuatro y media de la mañana y recorre ocho kilómetros junto a sus ovejas.

Del apartado judicial, investigado un joven marroquí de 20 años por perseguir, presuntamente, a una menor de edad en Xinzo y tocarle un pecho.

En otro orden de cosas, la Coral de Ruada y la experta termal Marita Souto comparten este año el Premio Ourensanía.

En la provincia, A Veiga vivió un verano espectacular tras estrenar la primera bandera azul de la provincia y por el impulso del eclipse.

En cuanto a la información deportiva, el periódico ofrece la mejor cobertura del Burgas Basket Cup y del partido jugado en O Couto a favor de la investigación contra la ELA. Además, Jorge Merayo, entrenador del Córgomo, analiza la actualidad deportiva en nuestras páginas.

Respecto al tiempo, aguarda una jornada marcada por las rachas de viento, que despejarán pronto las nubes matinales. La temperatura mínima se sitúa en los 6 grados y las máximas rondarán los 26 grados.