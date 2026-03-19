El primer café | Jueves, 19 de marzo

Diez camposantos ourensanos, al menos, han sido objeto de saqueo en los últimos días. El robo de cruces de bronce supone un mínimo de 100 euros para los profanadores, cuantía que puede llegar a quintuplicarse según el tamaño de la pieza. El deán de la catedral de Ourense, Ángel Feijoo Mirón, alerta de posibles prácticas vinculadas a ritos satánicos detrás de estos robos de patrimonio religioso, un extremo que llevó a la Iglesia a restringir la entrega de la forma consagrada en la comunión.

En el apartado judicial, una joven de 21 años declaró a puerta cerrada en la Audiencia de Ourense. La declaración versa sobre la violación que sufrió siendo menor de edad, por parte de uno de sus amigos, después de una noche de fiesta.

Cambiando de tercio, la avenida de Portugal se ha convertido en un aparcamiento improvisado, con decenas de coches en batería ante la imposibilidad de encontrar plazas en la zona. Los vecinos llevarán a cabo una concentración el próximo 23 de marzo para informar sobre el avance de la situación a todos los residentes.

Respecto a la provincia, el PSOE urge la adopción de medidas contra el progresivo deterioro de la Torre de Sande, en Cartelle, declarada Bien de Interés Cultural. El Concello recuerda que el bien está en manos privadas y que llevan años solicitando una gestión municipal para poder intervenir.

En el bloque deportivo, encontrarán la previa más completa de los choques en Copa Diputación. En cuanto al tiempo, seguimos bajo la alternancia de nubes y claros después de marcar por segundo día consecutivo la máxima gallega. La mínima se registró en siete grados, con máximas que pueden alcanzar los 24.