El primer café | Jueves, 20 de agosto

La segunda mano gana protagonismo para abaratar la vuelta al cole. Las familias ourensanas optan cada vez más por hacerse con libros usados para esquivar un gasto que roza ya los 500 euros por niño. Mientras tanto, más de un centenar de profesores quieren cambiar su destino para dar clase en la provincia. El periodo de solicitudes cerró este lunes y se resolverá en los próximos días.

En el apartado judicial, la Audiencia Nacional condena a una organización criminal con varias células. Una de ellas operaba desde una nave del polígono de San Cibrao das Viñas. Además, este miércoles fue detenido en la ciudad un hombre que amenazó a otro con un cuchillo para que le diese dinero.

Por otra parte, la nube de humo que empeoró la calidad del aire en Ourense se debe a los incendios de Ponteareas y Portugal. En las páginas de provincia, la cebada gana terreno entre los cultivos habituales limiaos. Y en deportes, el análisis del amistoso que enfrentó este miércoles a Unión Deportiva Ourense y Club Deportivo Barco.